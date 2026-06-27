Bombazo en San Lorenzo: Iker Muniain vuelve a Boedo y será el nuevo entrenador del Ciclón

Iker Muniain llegó a un acuerdo con la dirigencia para reemplazar a Gustavo Álvarez y viajará en los próximos días a Buenos Aires para firmar su contrato.

La novela llegó a su final y con un desenlace que pocos imaginaban. Tras la salida de Gustavo Álvarez, San Lorenzo encontró rápidamente a su reemplazante: Iker Muniain. El exjugador español, que dejó una huella durante su paso por Boedo como futbolista, acordó su regreso al club, aunque esta vez para asumir como entrenador del primer equipo.

La dirigencia azulgrana terminó de inclinarse por el Vasco luego de una reunión que dejó muy buenas sensaciones. Si bien en la mesa también estuvieron los nombres de Néstor "Pipo" Gorosito, Ramón Díaz y Rubén Darío Insua, el conocimiento que Muniain tiene del club, la identificación que logró con los hinchas y la relación que mantiene con varios referentes del plantel terminaron siendo determinantes para cerrar la negociación.

Iker Muniain es el nuevo DT de San Lorenzo El acuerdo salarial ya quedó definido y solamente restan resolver algunos detalles vinculados a la duración del contrato y cuestiones administrativas relacionadas con su desvinculación del club español con el que actualmente mantiene un vínculo. Una cláusula que le permitía salir si recibía una propuesta de San Lorenzo facilitó el avance de las negociaciones y allanó el camino para su regreso.

Muniain llegó a un acuerdo con la dirigencia de San Lorenzo y en los próximos días viajará rumbo a Buenos Aires. FotoBaires Muniain viajará a Buenos Aires a mitad de semana para completar los trámites formales y ponerse al frente del plantel. La intención del español es arribar acompañado por un cuerpo técnico compuesto mayoritariamente por colaboradores europeos, aunque la dirigencia pretende incorporar un ayudante argentino que aporte conocimiento del fútbol local y del día a día del club.