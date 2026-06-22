¡Sorpresa! En pleno Mundial, Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Gustavo Álvarez dio un paso al costado por diferencias con la nueva dirigencia encabezada por Marcelo Culotta. Walter Perazzo asumirá de manera interina.

En medio del receso y con la atención del fútbol argentino centrada en el Mundial 2026, San Lorenzo sacudió la agenda deportiva con una noticia inesperada: Gustavo Álvarez dejó de ser el director técnico del primer equipo y no continuará al frente del plantel para el segundo semestre de la temporada.

Según trascendió, la decisión se tomó a raíz de profundas diferencias con la nueva comisión directiva encabezada por Marcelo Culotta, quien asumió la presidencia a fines de mayo tras imponerse en las elecciones. La falta de sintonía entre ambas partes terminó precipitando la salida del entrenador, que decidió dar un paso al costado antes del reinicio de la actividad oficial.

Gustavo Álvarez dejó de ser el DT de San Lorenzo Ante este escenario, Walter Perazzo tomará las riendas del equipo de manera interina y será el encargado de conducir la vuelta a los entrenamientos prevista para este lunes. Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a trabajar en la búsqueda del próximo entrenador que encabezará el nuevo proyecto deportivo del Ciclón.

Gustavo Álvarez dio un paso al costado y se fue de San Lorenzo. Fotobaires El ciclo de Gustavo Álvarez había comenzado a fines de marzo, luego de la salida de Damián Ayude, y se cerró con un balance irregular. En 13 partidos dirigidos, acumuló tres victorias, siete empates y tres derrotas, números que no alcanzaron para consolidar una idea futbolística ni para cumplir los principales objetivos de la temporada.