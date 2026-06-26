San Lorenzo le ofreció el cargo de DT a Ramón Díaz: si no acepta, quiénes son los otros 3 candidatos

El club de Boedo acelera la búsqueda del reemplazante y apunta fuerte por Ramón Díaz, aunque mantiene abiertas otras opciones de peso.

San Lorenzo busca definir cuanto antes a su nuevo entrenador y Ramón Díaz aparece como el principal apuntado por la dirigencia.

San Lorenzo dio un paso decisivo en la búsqueda de su nuevo entrenador y le realizó una oferta formal a Ramón Díaz. La información fue revelada este viernes por el periodista Bocha Flores, histórico cronista del día a día del club, quien aseguró en sus redes sociales: “Ramón Ángel Díaz a un paso de ser el Nuevo DT de San Lorenzo”.

En la misma publicación, Flores agregó: “Tras las charlas que mantuvieron con el DT, la dirigencia del Ciclón le elevó la oferta que Ramón contestará en las próximas horas”. La frase encendió la ilusión de los hinchas azulgranas.

Ramón Ángel Díaz a un paso de ser el Nuevo DT de @SanLorenzo pic.twitter.com/Q1xYEaY0xZ — Martin Flores A (@bochafa) June 26, 2026 Ramón Díaz fue campeón con San Lorenzo en el Torneo Clausura 2007 y su nombre siempre genera expectativa en Boedo por el peso propio que tiene dentro del club y del fútbol argentino. La dirigencia pretende resolver la situación cuanto antes para comenzar a planificar el próximo semestre y definir el armado del plantel.

Otro nombre que suena fuerte en San Lorenzo Mientras espera la respuesta de Ramón Díaz, San Lorenzo mantiene abiertas otras alternativas. La sorpresa de las últimas horas fue la aparición de Iker Muniain, quien dejó muy buenas sensaciones en la reunión que mantuvo con los dirigentes y se metió de lleno en la pelea por el cargo.

El exfutbolista español, muy querido por los hinchas del Ciclón tras su paso por el club, aparece como una opción inesperada, pero concreta. Su perfil y el vínculo que construyó con la gente lo colocaron rápidamente entre los candidatos más mencionados.