¡Bombazo! River abrochó la llegada de tres refuerzos en pleno Mundial: dos tienen pasado en el club

En las últimas horas, la dirigencia de River se movió rápido en el mercado y abrochó a tres refuerzos de los cuales dos de ellos ya jugaron en el club.

Mientras gran parte del mundo del fútbol tiene la mirada puesta en el Mundial 2026, en River el foco está completamente puesto en el mercado de pases. Y el inicio del fin de semana trajo una catarata de buenas noticias para Eduardo Coudet: la dirigencia cerró las incorporaciones de Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y el lateral uruguayo Giovanni González, tres futbolistas que llegarán para reforzar sectores clave del equipo de cara al segundo semestre.

River abrochó la llegada de Beltrán, Borré y González La gran novedad es el regreso de Beltrán. Después de alcanzar un acuerdo con Fiorentina, River recibió el visto bueno del delantero, quien finalmente decidió volver al club pese a que en un principio su intención era continuar su carrera en Europa. El sentimiento terminó inclinando la balanza y el Millonario comprará el 50% de su pase por 7,5 millones de euros. Solo restan algunos detalles contractuales para que firme un vínculo a largo plazo y afronte su segundo ciclo en Núñez, luego de una temporada en Valencia en la que disputó 30 partidos, marcó tres goles y dio dos asistencias.

Lucas Beltrán vuelve a River. Instagram @ beltranlucass El segundo refuerzo será otro viejo conocido. Rafael Santos Borré también volverá a vestir la camiseta de River tras el acuerdo alcanzado con Inter de Porto Alegre, que aceptó transferirlo por 2,5 millones de dólares. El colombiano, además, resignó una parte importante de su salario para concretar el regreso al club donde vivió los mejores años de su carrera. Coudet ya había mantenido una conversación con el delantero, que aceptó el desafío de inmediato y volverá para aportar presión, movilidad y gol en el frente de ataque.

La sorpresa del mercado la protagoniza Giovanni González. Tras un exhaustivo trabajo de scouting, River encontró en el uruguayo de 31 años al lateral ideal para reforzar ambas bandas. Habitual marcador derecho, también puede desempeñarse por la izquierda, una característica muy valorada por el cuerpo técnico en un contexto donde Matías Viña y Fabricio Bustos quedaron relegados. Proveniente del Krasnodar de Rusia, el pase se cerró por apenas 800 mil euros, una cifra accesible para la economía del club.