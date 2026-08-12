La idea de Coudet con Thiago Almada para el partido del domingo contra Argentinos Juniors

A 4 días del próximo compromiso por el Torneo Clausura, Coudet podría tomar un decisión apresurada con Almada dada la apremiante situación del equipo.

River Plate rompió el mercado con el fichaje de Thiago Almada, que llega a sus 25 años tras jugar el Mundial 2026 con la Selección argentina y como el refuerzo más caro de la historia del fútbol argentino. Un futbolista de gran jerarquía que llega en un momento muy apremiante para el cuadro de Núñez.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet no hace pie en este arranque del segundo semestre, perdió todos los partidos que jugó y no pudo siquiera convertir goles en las cuatro fechas disputadas del Torneo Clausura. Para colmo, el próximo rival es Argentinos Juniors, que llega entonado y con puntaje perfecto.

Coudet quiere que Thiago Almada sume sus primeros minutos ante Argentinos Thiago Almada debutaría el domingo en el Monumental ante Argentinos Juniors. @RiverPlate De cara a este trascendental duelo, que se jugará este domingo a las 18.00 y en el que se pueden definir muchas cosas dentro del club, el Chacho tiene decidido hacer debutar al ex Vélez y Atlético de Madrid, pese a que recién se incorporó al plantel, llegó sin pretemporada y apenas sumo unos pocos entrenamientos con el resto del plantel.

Aún no se sabe si lo hará como titular -opción que resulta poco probable- o si arrancará en el banco e ingresará en el segundo tiempo -todo apunta a que el DT optará por esta-, pero la idea es que el Guayo ya pueda sumar sus primeros minutos como jugador de River.