Conmebol confirmó las nuevas fechas para la serie River-Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Se definieron los días y horarios de la llave de octavos entre River e Independiente Santa Fe tras la suspensión por el terremoto del pasado lunes en Colombia.

Ángel Correa, otro de los grandes refuerzos de este River que no puede levantar cabeza.

La Conmebol dio a conocer de manera oficial las nuevas fechas para la serie de octavos de final entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, reprogramada por el terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes.

El duelo de ida se disputará el miércoles 19 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, Colombia, desde las 19:30, mientras que la vuelta se llevará a cabo el miércoles 26 en el estadio Monumental, a partir de las 21:30.

El comunicado de Conmebol El ente regulador del fútbol sudamericano explicó en un comunicado que “en atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos”, decidió no solo suspender el encuentro que tenía al Millonario como protagonista, sino también el choque entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

De esta manera, la agenda de River es la siguiente: domingo 16 de agosto recibirá a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura; miércoles 19 disputará la ida ante Independiente Santa Fe; domingo 23 enfrentará a Vélez por el campeonato local y el miércoles 26 cerrará la serie como local frente a los colombianos.

El refuerzo estrella de River, Thiago Almada, podría tener su debut internacional frente a los colombianos. Prensa River Plate La buena noticia que recibió el entrenador de la Banda, Eduardo “Chacho” Coudet, es que tendrá una semana completa de preparación para el encuentro frente a Independiente Santa Fe, por lo que el flamante fichaje Thiago Almada podrá tener más prácticas a la par del grupo pensando en una eventual titularidad del delantero campeón del mundo.