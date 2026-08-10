River presentó a Thiago Almada en el Monumental: charla con Coudet y ¿debuta en la Copa Sudamericana?

A horas de que el plantel de River emprenda su viaje a Colombia, el refuerzo estrella se juntó con Stefano Di Carlo y compañía para poner el gancho final.

El bombazo es oficial: la primera foto de Thiago Almada con la camiseta de River en el Monumental.

La foto que el mundo River esperaba. Thiago Almada ya posó en el Monumental e inició oficialmente un ciclo que movió todos los avisperos. No solo porque el campeón del mundo llega en el prime de su carrera, con 25 años, sino porque es la compra más cara en la historia del Millonario y del fútbol argentino: el pase se cerró en 20 millones de euros.

Después de llegar al país cerca de las 4:30 de la madrugada, el jugador de la Selección argentina descansó unas horas y luego emprendió su primer viaje con destino a Núñez. Allí lo esperaba el presidente Stefano Di Carlo junto a otros integrantes de la Comisión Directiva.

Almada firmó su contrato con River: la foto oficial junto a la dirigencia Junto al Presidente @stefanocdicarlo y miembros de la Comisión Directiva, Thiago Almada firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de River Plate hasta el 31 de diciembre de 2030. pic.twitter.com/Y9yFgcnDZL — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026 Almada firmó su vínculo hasta diciembre de 2030 y luego llegó el momento de las fotos oficiales con la camiseta. Pero no hubo demasiado tiempo para festejos. A las 15: 30, el ex Atlético de Madrid se presentó en el River Camp para tener su primer entrenamiento bajo las órdenes de Eduardo Coudet y conocer a sus nuevos compañeros.

¿Se sube al avión para jugar el partido de ida en Colombia? La práctica es importante para resolver una incógnita que, por ahora, sigue abierta: si Almada se sube o no al avión rumbo a Colombia para enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque, en principio, el debut en Bogotá parece complicado.

Thiago Almada y el Manto Sagrado pic.twitter.com/7bIL6nvXG6 — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026 Al momento, el único indicio existente salió de la boca del propio Coudet tras la derrota ante Tigre que profundizó la crisis. “Es difícil, sería egoísta querer que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en 2.600 metros de altura. Sería irreal”, advirtió en conferencia. Y completó: “Para el domingo quizás va a estar, o la vuelta. Se estuvo moviendo un poco. Veremos para el domingo”.