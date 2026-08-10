River presentó a Thiago Almada en el Monumental: charla con Coudet y ¿debuta en la Copa Sudamericana?
A horas de que el plantel de River emprenda su viaje a Colombia, el refuerzo estrella se juntó con Stefano Di Carlo y compañía para poner el gancho final.
La foto que el mundo River esperaba. Thiago Almada ya posó en el Monumental e inició oficialmente un ciclo que movió todos los avisperos. No solo porque el campeón del mundo llega en el prime de su carrera, con 25 años, sino porque es la compra más cara en la historia del Millonario y del fútbol argentino: el pase se cerró en 20 millones de euros.
Después de llegar al país cerca de las 4:30 de la madrugada, el jugador de la Selección argentina descansó unas horas y luego emprendió su primer viaje con destino a Núñez. Allí lo esperaba el presidente Stefano Di Carlo junto a otros integrantes de la Comisión Directiva.
Almada firmó su contrato con River: la foto oficial junto a la dirigencia
Almada firmó su vínculo hasta diciembre de 2030 y luego llegó el momento de las fotos oficiales con la camiseta. Pero no hubo demasiado tiempo para festejos. A las 15: 30, el ex Atlético de Madrid se presentó en el River Camp para tener su primer entrenamiento bajo las órdenes de Eduardo Coudet y conocer a sus nuevos compañeros.
¿Se sube al avión para jugar el partido de ida en Colombia?
La práctica es importante para resolver una incógnita que, por ahora, sigue abierta: si Almada se sube o no al avión rumbo a Colombia para enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque, en principio, el debut en Bogotá parece complicado.
Al momento, el único indicio existente salió de la boca del propio Coudet tras la derrota ante Tigre que profundizó la crisis. “Es difícil, sería egoísta querer que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en 2.600 metros de altura. Sería irreal”, advirtió en conferencia. Y completó: “Para el domingo quizás va a estar, o la vuelta. Se estuvo moviendo un poco. Veremos para el domingo”.
Así, la decisión quedará atada a las sensaciones de estas primeras horas. Habrá una charla entre el enganche y el DT de River y después se definirá si lo convoca para el viaje a Colombia o dilata su estreno, que a lo sumó será al siguiente partido: el domingo frente a Argentinos Juniors en el Monumental.