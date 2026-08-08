River oficializó el pase récord de Thiago Almada: cuánto invirtió y cuándo podrá debutar

River confirmó a través de sus redes el pase récord de Thiago Almada. El Guayo viajará el lunes a Buenos Aires y podría debutar antes de lo previsto.

Thiago Almada ya es oficialmente jugador de River. El club de Núñez anunció este viernes el acuerdo con Atlético de Madrid por la transferencia definitiva del mediocampista, que en las próximas horas viajará a la Argentina para ponerse a disposición de Eduardo Coudet.

"River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel", publicó el club de Núñez en sus redes sociales para anunciar el cierre de la operación. El Guayo tiene previsto viajar el lunes a la Argentina y está inscripto para la Sudamericana.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada.



El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel. pic.twitter.com/79Vx5WbwqS — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026 También lo despidió Atlético Madrid El club español también confirmó el traspaso en sus canales oficiales y despidió al futbolista argentino, que había llegado al Colchonero el año pasado. Durante su única temporada en Madrid, Almada disputó 40 partidos, marcó cuatro goles y aportó dos asistencias.

La operación representará una inversión de 20 millones de euros para River. Además, el club ya había logrado inscribir provisionalmente al futbolista para la Copa Sudamericana, por lo que, una vez presentada la documentación definitiva ante Conmebol antes de las 14 del lunes, podrá ser habilitado para disputar la serie ante Independiente Santa Fe.