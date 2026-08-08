River, en plena crisis, visita a Tigre en un duelo determinante para Coudet: formaciones, hora y TV

El River de Coudet acumula cinco derrotas consecutivas por torneos de AFA y está obligado a ganarle al Matador para empezar a descomprimir el caos.

River y una visita trascendental a Tigre por la fecha 4.

River Plate visitará este sábado a Tigre, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un encuentro que podría ser determinante para el futuro de Eduardo “Chacho” Coudet.

El partido, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que perdió los cuatro partidos que disputó en este semestre y además acumula cinco derrotas consecutivas en torneos de AFA.

La seguidilla comenzó en la final del Torneo Apertura, donde cayó 3-2 frente a Belgrano de Córdoba, mientras que en la segunda mitad de este 2026 perdió en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata y en las primeras tres fechas de este Clausura (1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central).

De esta manera, la continuidad de Coudet pende realmente de un hilo y una derrota contra el Matador de Victoria podría sellar su destino en el club de Núñez.