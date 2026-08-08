River, en plena crisis, visita a Tigre en un duelo determinante para Coudet: formaciones, hora y TV
El River de Coudet acumula cinco derrotas consecutivas por torneos de AFA y está obligado a ganarle al Matador para empezar a descomprimir el caos.
River Plate visitará este sábado a Tigre, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un encuentro que podría ser determinante para el futuro de Eduardo “Chacho” Coudet.
El partido, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.
River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que perdió los cuatro partidos que disputó en este semestre y además acumula cinco derrotas consecutivas en torneos de AFA.
La seguidilla comenzó en la final del Torneo Apertura, donde cayó 3-2 frente a Belgrano de Córdoba, mientras que en la segunda mitad de este 2026 perdió en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata y en las primeras tres fechas de este Clausura (1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central).
De esta manera, la continuidad de Coudet pende realmente de un hilo y una derrota contra el Matador de Victoria podría sellar su destino en el club de Núñez.
Tigre, por su parte, viene de conseguir un gran triunfo 3-1 como visitante frente a Racing, por la tercera fecha de este Torneo Clausura, y logró llegar a los cuatro puntos para meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque todavía queda mucho por delante.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Torneo Clausura
- Zona B – fecha 4
- Tigre – River
- Estadio: José Dellagiovanna
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Yamil Possi
- Hora: 17. TV: TNT Sports
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Fuente: NA