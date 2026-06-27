El DT de Cabo Verde palpitó el duelo contra la Selección argentina y reveló la receta para hacer historia

Tras lograr una histórica clasificación a los 16vos de final, el DT de Cabo Verde habló del cruce con la Scaloneta y dejó en claro cuál será la receta de su equipo.

La histórica clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en el seleccionado africano. Después del empate 0-0 ante Arabia Saudita, que le permitió terminar segundo en el Grupo H y convertirse en el próximo rival de la Selección argentina, el entrenador Pedro Leitao Brito, más conocido como Bubista, se presentó en conferencia de prensa envuelto en la bandera de su país y dejó en claro el orgullo que siente por el logro conseguido.

"Todavía está fresco, por supuesto que pensamos en todo esto. Pensábamos que era una oportunidad llegar a este punto. Pensábamos que era posible", expresó el entrenador, que destacó el carácter de un equipo que logró avanzar de ronda tras igualar frente a España, Uruguay y Arabia Saudita: "El equipo tenía este ánimo de mostrar esto a todo el mundo. Estamos muy orgullosos de pasar a la siguiente fase. Somos un país pequeño, pero luchamos por lo que queremos lograr", agregó.

EFE Ahora, el desafío será todavía mayor. El próximo viernes, en Miami, Cabo Verde tendrá enfrente nada menos que a la Selección argentina, vigente campeona del mundo y una de las grandes favoritas al título. Lejos de mostrarse intimidado, Bubista reconoció el privilegio que representa enfrentar al conjunto de Lionel Scaloni y recordó el vínculo histórico entre ambos países.

El DT de Cabo Verde palpitó el duelo contra la Selección argentina "Es un orgullo poder medirnos con Argentina. Argentina es un país donde tenemos lazos históricos, muchos caboverdianos han emigrado allí, pero es nuestra voluntad hacer las cosas según nuestra identidad", sostuvo el entrenador, que dejó en claro que su equipo intentará competir sin renunciar a su estilo pese a la enorme diferencia de jerarquía entre ambos seleccionados.

X @DSports Además, el técnico también dedicó unas palabras para Lionel Messi, a quien no dudó en ubicar en lo más alto de la historia del fútbol: "Vamos a jugar con responsabilidad, sabiendo que Argentina tiene a Messi, que para muchos es el mejor de todos los tiempos. Para todos los caboverdianos es motivo de alegría. Poder jugar contra Argentina y Messi en una eliminatoria es excelente", afirmó.