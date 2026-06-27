Marcelo Gallardo suena como candidato a DT de una selección que fracasó en el Mundial 2026

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 provocó un fuerte impacto en el fútbol del país. Lo que comenzó como una ilusión de protagonismo terminó en una temprana despedida que dejó heridas deportivas y abrió una etapa de incertidumbre alrededor del seleccionado nacional.

La principal incógnita pasa por el futuro de Marcelo Bielsa . El contrato del entrenador argentino con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) finaliza al término de la Copa del Mundo y, tras una campaña muy por debajo de las expectativas, comenzaron a multiplicarse las dudas sobre la continuidad de su proyecto.

En medio de ese escenario, la dirigencia uruguaya ya empieza a analizar alternativas. Y entre los nombres que volvieron a aparecer sobre la mesa surge uno que desde hace tiempo genera consenso en distintos sectores del fútbol charrúa: Marcelo Gallardo .

Según informó Bolavip, el exentrenador millonario vuelve a ser considerado por dirigentes y allegados al entorno de la selección uruguaya como una opción atractiva para encarar un nuevo ciclo.

No se trata de un interés reciente. Durante su exitoso primer paso por River, Gallardo fue buscado en dos oportunidades por la AUF. Sin embargo, en ambas ocasiones el entrenador optó por continuar ligado al club de Núñez y rechazó la posibilidad de asumir al frente de la Celeste.

Ahora el contexto es diferente. Alejado de la actividad diaria en los bancos de suplentes y con un presente distinto al de aquellos años, algunos entienden que podría existir una oportunidad para intentar nuevamente convencerlo.

Mientras se define el futuro de Bielsa, Uruguay vuelve a mirar a Gallardo. Juan Mateo Aberastain / MDZ

La incertidumbre alrededor de Bielsa

De todos modos, cualquier movimiento dependerá primero de lo que ocurra con Marcelo Bielsa. Antes del Mundial, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, había reconocido públicamente que existieron conversaciones para proyectar una continuidad hasta la Copa del Mundo de 2030.

Sin embargo, la eliminación prematura modificó el escenario. Los resultados estuvieron lejos de lo esperado y el clima alrededor del seleccionado se fue deteriorando con el correr de los meses, alimentado además por versiones sobre una relación desgastada entre el entrenador y algunos integrantes del plantel.

Tras la derrota frente a España, Bielsa dejó declaraciones que fueron interpretadas como un balance de ciclo y que rápidamente despertaron especulaciones sobre una posible salida. “No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. ¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada“, reconoció en conferencia de prensa.

Las palabras del entrenador profundizaron aún más las dudas sobre su continuidad y dejaron la sensación de que el vínculo atraviesa su momento más delicado desde que asumió.

Mientras la AUF analiza los pasos a seguir y espera el regreso de la delegación al país para comenzar las reuniones decisivas, ya comenzó la inevitable danza de nombres. Y entre todos ellos, Gallardo vuelve a ocupar un lugar destacado. El técnico argentino ya rechazó dos veces la posibilidad de dirigir a Uruguay, pero el nuevo escenario podría abrir una oportunidad diferente para una historia que todavía parece no estar cerrada.