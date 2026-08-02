Inesperado palazo del Pity Martínez a la dirigencia de River ¿y Gallardo?: "Mi salida del club no fue fácil"

Figura en el triunfazo de Tigre ante Racing, Gonzalo Martínez sorprendió al recordar su drástica despedida de River y dejó una frase con varios destinatarios.

El Pity Martínez, figura absoluta de Tigre en el Cilindro, habló de su ida de River y esta vez no se guardó nada.

Gonzalo Martínez atraviesa un renacer futbolístico en Tigre. Después de convertir un golazo y haber sido elegido como la figura en el 3-1 frente a Racing en Avellaneda, el Pity habló de su presente, elogió el momento del Matador y, casi sin buscarlo, reabrió una vieja herida vinculada con River.

Al momento de la entrevista post partido, el volante zurdo destacó el objetivo que persiguen en Victoria y fue contundente. "Hicimos un partido de principio a fin muy bueno contra un gran rival, en esta cancha que se hace muy difícil. Lo dije el otro día, este equipo está para grandes cosas. A veces mejor, a veces peor, pero la sensación de que queremos competir y dejar una huella en el club está. Este es un gran paso y hay que seguir, necesitamos ganar el torneo".

Qué dijo el Pity Martínez sobre su ida de River Pero el momento más fuerte llegó cuando recordó cómo fue su salida del Millonario. Sin mencionar a ningún dirigente ni a Marcelo Gallardo, el Pity dejó una reflexión que resonó en los pasillos del Monumental. "Mi salida del año pasado no fue fácil, se dijeron muchas cosas, nosotros no tenemos el micrófono todos los días", esgrimió al respecto.

A su vez, cerró el gran héroe de Madrid lanzó una aclaración que también hizo ruido: "Siempre estuve para jugar y estoy muy agradecido a Tigre por darme la posibilidad de demostrar que estoy bien, que quiero seguir compitiendo. Yo tengo que hablar adentro de la cancha, que es lo que me queda".

El Pity Martínez habló de su ida de River y dejó frases fuertes. Video: TNT Sports El Pity convivió durante su último ciclo en River con una serie de lesiones que le hicieron perder cada vez más terreno. Entre ellas apareció una grave rotura de ligamentos que condicionó su regreso y terminó marcando el cierre de una segunda etapa en el club, una despedida que, por sus palabras, parece haber dejado cuentas pendientes.