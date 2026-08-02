El comunicado de Boca antes del choque con Estudiantes que generó fuertes críticas en los hinchas

Boca anunció oficialmente una decisión que despierta un descontento generalizado del pueblo xeneize y vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Riquelme.

La dirigencia de Riquelme, otra vez en la mira por una situación que inquita y mucho a los hinchas.

Ya no quedaban dudas, pero faltaba la palabra oficial. Después de que la Liga Profesional confirmara que Boca recibirá a Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el club publicó un comunicado para explicar por qué dejará de manera momentánea la Bombonera.

Comunicado de Boca: la explicación sobre por qué cambia la Bombonera por el Ducó "El Club Atlético Boca Juniors informa que este miércoles recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio de Huracán, por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura", comienza el escrito difundido por la institución.

Luego, Boca dio detalles sobre los trabajos que se llevan adelante en el césped y explicó que no se trata únicamente de un mantenimiento habitual. "Además de los trabajos de renovación y mantenimiento del campo de juego, en esta oportunidad se llevó adelante una obra estructural de drenaje para poner fin a una de las habituales problemáticas en el sector de la cancha que da a los palcos preferenciales", indicó el comunicado. Además, destacó la labor de quienes ejecutaron la obra: "La misma fue llevada adelante por el equipo de cancheros de la institución, que trabajan siempre de manera profesional y destacada".

Resembrado de la Bombonera aprovechando el parate @cristoffede Ya en el tramo final, el Xeneize justificó la decisión de mudar la localía a Parque Patricios. "Este cambio de estadio permitirá darle a la obra el tiempo necesario que le restaron las condiciones climáticas que azotan Buenos Aires para poder exhibir un terreno de excelencia como el club suele ofrecer en los últimos años", expresó.

La decisión vuelve a dejar a Riquelme en la mira de los hinchas El comunicado, sin embargo, no logró desactivar el malestar y las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia la dirigencia, con foco puntual en Juan Román Riquelme. Muchos socios se mostraron indignados de que las obras no se hayan completado durante los 53 días que transcurrieron entre la derrota frente a Universidad Católica (eliminación en fase de grupos de la Libertadores), el parate por el Mundial y el regreso del equipo a la Bombonera ante O'Higgins.