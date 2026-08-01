Sonó para '9' de Boca, quedó libre y lanzó una cruda sentencia: "El fútbol es un tráfico humano legalizado"

Mientras su futuro es una incógnita y hasta fue acercado como opción a Boca en este mercado de pases, sorprendió con una reflexión tan fuerte como polémica.

Ezequiel "Chimy" Ávila atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera. Luego de rescindir su contrato con Betis y quedar con el pase en su poder, el delantero argentino que fue ofrecido en Boca todavía no encontró nuevo destino. En medio de esa situación, dejó una reflexión que rápidamente generó repercusión en el ambiente futbolístico.

"El fútbol es un tráfico humano legalizado", afirmó el atacante de 32 años durante una entrevista con el podcast Referentes. La frase fue compartida por el propio jugador en sus redes sociales y se viralizó en cuestión de horas. Luego profundizó su mirada sobre la industria del fútbol profesional: "¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva".

Chimy Ávila quedó libre y dejó una frase que abrió el debate en el mundo del fútbol Las palabras de Chimy Ávila luego de quedar libre del Betis Referentes Podcast La declaración llega poco después de su salida de Betis. El club andaluz decidió ejecutar una cláusula que le permitía finalizar el vínculo antes de tiempo, ya que el argentino no entraba en los planes para la nueva temporada. Su contrato tenía vigencia hasta mediados de 2027, pero ambas partes terminaron separando sus caminos.

En los últimos días, el nombre de Chimy Ávila apareció vinculado al fútbol argentino. Según trascendió, fue ofrecido a Boca, que continúa explorando alternativas para reforzar el ataque. La dirigencia habría consultado al entrenador Rodolfo Arruabarrena sobre esa posibilidad, aunque el delantero no figura entre las prioridades que maneja actualmente el cuerpo técnico.

Ezequiel "Chimi" Ávila estuvo en el radar de Boca Luego de su doblete ante Elche por la Copa del Rey, Chimy Ávila se refirió a la posibilidad de pasar a Boca. @RealBetis Por el momento, el Xeneize apunta a otros nombres para reforzar la posición, como David Romero, Lucas Passerini y Luciano Gondou. Por eso, la chance de que Ávila llegue a la Ribera parece lejana, aunque el mercado de pases todavía puede ofrecer nuevas oportunidades para un futbolista que sigue esperando definir su futuro.