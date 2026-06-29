Independiente presentó a su primer refuerzo y es un jugador de renombre borrado por River

Independiente oficializó la llegada de un importante futbolista que River "descartó" para el segundo semestre. De quién se trata.

Un viejo conocido muy querido por los hinchas pegó la vuelta a Avellaneda. Este lunes, Maximiliano Meza concretó su regreso a Independiente tras ocho años y se convirtió en el primer refuerzo para Gustavo Quinteros de cara al Torneo Clausura, que dará inicio una vez que finalice el Mundial 2026.

El interés del Rojo por repatriar al mediocampista de 33 años, una de las figuras del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2017 en el histórico Maracanazo ante Flamengo, surgió luego de que River lo incluyera en la extensa lista de futbolistas que ya no van a ser tenidos en cuenta.

A partir de ahí, comenzó una negociación que llegó a buen puerto en las últimas horas. Meza alcanzó un acuerdo para rescindir su contrato con el Millonario y, posteriormente, firmó con el Rey de Copas por lo próximos 18 meses, hasta diciembre de 2027.

Maximiliano Meza es refuerzo de #Independiente.



El volante llega libre tras su paso por River Plate y ya firmó su contrato por 18 meses.



¡Qué lindo tenerte de vuelta, Maxi!#TodoRojo pic.twitter.com/4KWk3Nr6xw — C. A. Independiente (@Independiente) June 29, 2026 El video con el Independente anunció el regreso de Maxi Meza El club lo presentó con un video cargado de emoción y grandes recuerdos de su primer paso. "Ya estoy en casa. Lo mejor está por venir", aseguró el experimentado volante, visiblemente ilusionado con su segundo ciclo.

Independiente anunció el regreso de Maxi Meza. Video: @Independiente Los números del volante ex River en su primer paso por Avellaneda Meza no solo fue campeón con Independiente de la Sudamericana 2017 -con gol y asistencia en la final-, sino que también conquistó la Suruga Bank 2018. Ese mismo año jugó el Mundial de Rusia con la Selección argentina y en diciembre fue vendido a Rayados de Monterrey por la millonaria cifra de US$ 15.000.000.