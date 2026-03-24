Gustavo Álvarez fue presentado como DT de San Lorenzo y les dejó una "promesa" a los hinchas

Gustavo Álvarez puso en marcha su etapa al frente de San Lorenzo con un inicio cargado de actividad y definiciones. En su primer día, el entrenador priorizó el contacto directo con el plantel y dejó en claro cuál será la base de su proyecto en un contexto que no admite demoras.

Desde temprano, el técnico se instaló en la Ciudad Deportiva para conocer el funcionamiento interno del club y, sobre todo, para tener un primer acercamiento con los futbolistas. En ese encuentro inicial, eligió transmitir puertas adentro los lineamientos que pretende sostener: compromiso, respeto y pasión como ejes fundamentales.

Más tarde, esa idea se reflejó en la práctica. Álvarez condujo un entrenamiento intenso, con constantes interrupciones para ajustar detalles, corregir movimientos y reforzar conceptos tácticos. Con pizarra en mano, dejó ver un perfil meticuloso y activo , además de empezar a probar un esquema con tres defensores.

El vínculo contractual se formalizó por la tarde, aunque su conducción ya había comenzado desde temprano. Su llegada se da tras la salida de Damián Ayude , en un escenario que exige respuestas rápidas y una reacción inmediata del equipo.

El calendario tampoco ofrece margen: este miércoles tendrá su estreno ante Deportivo Riestra, lo que obliga a acelerar la implementación de su idea futbolística desde el primer partido.

La “promesa” que ilusiona a los hinchas

Durante su presentación oficial, el entrenador reforzó su mensaje con un discurso directo. Valoró las características del plantel, al que describió como joven y con energía, y planteó que su sello debe notarse de inmediato tanto en lo táctico como en la actitud dentro del campo.

En ese marco, dejó una definición que con tono de promesa: aseguró que el equipo va a representarlos y que buscará asumir un rol protagonista en cada encuentro. También dejó en claro que el objetivo será competir para ganar siempre, sin especulaciones, y adelantó que elevará la exigencia con entrenamientos más intensos.

Gustavo Álvarez fue presentado como DT de San Lorenzo Gustavo Álvarez fue presentado como DT de San Lorenzo

Reacciones y tensión en la dirigencia de San Lorenzo

La designación de Álvarez generó repercusiones internas. Uno de los que se expresó fue el vocal Jonathan Lirosi, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con tono irónico: “Aunque no lo crean, San Lorenzo da para todo. Gustavo Álvarez tiene 53 años y no sabemos por qué será el DT del club. Ojalá me equivoque pero es crónica de un final anunciado”.

Posteriormente, profundizó su postura con otra publicación en la que cuestionó los antecedentes del técnico: “Los pergaminos del gran DT para llegar adonde llegó”, escribió junto a una captura de los equipos en los que dirigió el entrenador antes de llegar al Ciclón: Temperley, Aldosivi, Patronato, Sport Boys de Perú, Atlético Grau de Perú, Huachipato de Chile y la U. de Chile.

Así, el arranque del nuevo ciclo combina expectativa en lo deportivo con un clima dirigencial que también suma presión desde el inicio.