Con un emotivo video, San Lorenzo confirmó el regreso de Néstor Gorosito como DT

Néstor Gorosito volverá a dirigir a San Lorenzo . El club hizo oficial este viernes el regreso de uno de sus máximos ídolos como entrenador del primer equipo y puso fin a una búsqueda que estuvo marcada por negociaciones, cambios de rumbo y un intento frustrado por contratar al español Iker Muniain .

El anuncio llegó a través de las redes sociales del Ciclón, con un video que muestra imágenes de Gorosito durante su etapa como futbolista azulgrana y una frase que despertó la nostalgia de los hinchas: "No te sorprenda volverme a ver".

Será el segundo ciclo de Pipo como director técnico de San Lorenzo , más de veinte años después de su primera experiencia en la temporada 2003/2004. Su regreso se produce luego de una semana agitada para la dirigencia, que debió modificar sus planes tras la caída de la negociación con Muniain.

El video con el que San Lorenzo presentó a Gorsito como nuevo DT

Tras la salida de Gustavo Álvarez, la conducción encabezada por Marcelo Culotta aceleró las gestiones para encontrar un reemplazante y llegó a un acuerdo de palabra con Iker Muniain. Sin embargo, la operación terminó frustrándose.

El exfutbolista español no contaba con la licencia habilitante para dirigir en la Primera División del fútbol argentino y, además, surgieron diferencias respecto de su situación contractual con el Salamanca. Mientras desde el club español reclamaban un resarcimiento económico, en San Lorenzo entendían que existía una cláusula que le permitía salir sin costo.

Ante ese escenario, la dirigencia retomó las conversaciones con Gorosito, un entrenador que ya había sido sondeado antes de avanzar por Muniain y que rápidamente aceptó la propuesta para regresar al club.

Néstor Gorosito se convirtió en el nuevo Director Técnico de San Lorenzo de Almagro, al firmar su vínculo por 12 meses.



Su cuerpo técnico está compuesto por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico. pic.twitter.com/ytKbYJgr0Q — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 3, 2026

El desafío de Pipo en su segundo ciclo

Gorosito llegará acompañado por un cuerpo técnico integrado por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti como ayudantes de campo, mientras que Sebastián Somoza será el preparador físico.

Su vínculo con San Lorenzo trasciende los resultados. Como futbolista se convirtió en uno de los grandes referentes de la institución y, en su primera etapa como entrenador, llevó al equipo al subcampeonato del Torneo Apertura 2003 antes de dejar el cargo un año más tarde.

Ahora afrontará un contexto muy distinto. Deberá reorganizar un plantel que inició la pretemporada sin entrenador definido y devolverle estabilidad futbolística a un San Lorenzo que atravesó días convulsionados, marcados por las negativas de distintos candidatos y el fallido intento de incorporar a Iker Muniain como director técnico.