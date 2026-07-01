Luciano Vietto rescindió con San Lorenzo y se despidió con un sentido mensaje: "Ojalá el club encuentre el rumbo"

A seis meses de su llegada, Luciano Vietto dejó de ser jugador de San Lorenzo, al que le dedicó un último adiós en redes sociales.

Luciano Vietto había a llegado a San Lorenzo en enero de este 2026 como un refuerzo de jerarquía tras quedar libre de Racing. Y si bien el físico no lo acompañó y sufrió algunas lesiones que afectaron su continuidad en algunos tramos clave del semestre, cuando le tocó jugar fue una pieza importante del equipo.

Gustavo Álvarez, al terminar esta primera mitad del año, lo había incluido en la lista de jugadores prescindibles. El entrenador fue despedido, pero la situación del atacante de 32 años no mejoró, y pese a que tenía contrato hasta diciembre, en las últimas horas se confirmó la recisión del vínculo.

El mensaje de despedida de Luciano Vietto. Captura @lucianovietto Este martes, tras confirmarse su salida, Lucho se despidió del mundo azulgrana con un sentido posteo en su cuenta de Instagram: "Finalmente hemos llegado a un acuerdo con el club y mi etapa como jugador ha terminado. Más allá del corto tiempo, quiero agradecer a todas las personas que compartieron el día a día, me llevo el cariño de esa buena gente", comienza el mensaje.

Tras esto, le dedicó unas palabras al Ciclón a razón de la delicada situación en la que se encuentra la institución desde hace algunos años, tanto en el plano deportivo como económico y político: "Le deseo al club que pueda encontrar el rumbo a una mejora institucional para lograr estar donde se merecen. Un saludo a todos los cuervos".

Los números de Luciano Vietto en San Lorenzo Desde su llegada en enero, Vietto sumó un total de 14 partidos jugados en San Lorenzo entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Sudamericana, solo 5 de ellos como titular. En cuanto a su producción, convirtió 3 goles y brindó 1 asistencia.