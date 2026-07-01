Quedó eliminado del Mundial y ahora va a hinchar por la Selección argentina: "Son muy apasionados"

Luego de caer ante Francia, Elliot Stroud, lateral de Suecia, confesó que admira a la Selección argentina y reveló que hasta fue a un banderazo en Dallas.

La Selección argentina está a dos días de comenzar su camino en los playoffs del Mundial 2026. Este viernes desde las 19.00 enfrentará por los dieciseisavos de final a Cabo Verde en Miami, donde se espera la presencia de decenas de miles de hinchas en las tribunas y todavía más en los alrededores.

La pasión y el color del público albiceleste siempre dan que hablar en cada Copa del Mundo y logran captar la atención y simpatía de fanáticos y personalidades de otros países. Tal es el caso de Elliot Stroud, lateral izquierdo de Suecia que se enamoró de la Scaloneta y, tras quedar eliminado del certamen, ya sabe a quién va a alentar por el resto del torneo.

Elliot Stroud, de Suecia, confesó su fanatismo por Argentina ESPN "Si me preguntan, diré que alentaré por Argentina, por supuesto", aseguró el defensor de 24 años en zona mixta tras la derrota frente a Francia. "Los argentinos son muy apasionados, les encanta el fútbol y creo que se ve en la Copa del Mundo y en los clubes", se explicó a continuación.

En ese sentido, contó que participó del banderazo en Dallas la noche previa al duelo contra Jordania por la fecha 3: "Mi familia estaba viviendo cerca y supimos que había una base de hinchas argentinos a la vuelta de la esquina, así que fuimos a visitar y mirar cómo era. Fue increíble. Fue una experiencia nueva, algo genial a lo que tal vez no estoy acostumbrado. Fue muy genial", relató.