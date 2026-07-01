La advertencia de un defensor de Cabo Verde sobre la marcación a Messi a días del choque de octavos

Diney, defensor de Cabo Verde, elogió a Messi y a la Scaloneta, aunque dejó en claro que su equipo no se resigna antes del cruce por los 16avos del Mundial.

Cabo Verde sigue viviendo un sueño en el Mundial 2026 y uno de los grandes responsables es Diney. El experimentado defensor de 31 años, clave en la histórica clasificación a los 16avos de final, palpitó el duelo del próximo viernes frente a la Selección argentina y aseguró que, pese al favoritismo de los campeones del mundo, su equipo no piensa dar el partido por perdido.

Desde el modesto predio donde los Tiburones Azules preparan el encuentro, el zaguero descartó que el favoritismo argentino pueda jugarles a favor: "No lo vemos de esa manera. Argentina siempre ha tenido que asumir el protagonismo de los partidos y ganó todos sus encuentros. Un equipo de esa calidad está preparado para jugar con la pelota y también sin ella. Es el vigente campeón del mundo y por eso es una selección tan temible", afirmó en diálogo con Olé.

Diney, defensor de Cabo Verde, elogió a Messi y a la Scaloneta, aunque dejó en claro que su equipo no se resigna antes del cruce por los 16avos del Mundial. EFE Consultado por la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi, Diney no ocultó su admiración: "Es un orgullo y un privilegio. Es uno de los mejores futbolistas de la historia. Será fantástico tener la oportunidad de enfrentarlo, pero cuando empiece el partido no estaremos pensando en Messi, sino en hacer nuestro trabajo. Ojalá esta vez no esté tan inspirado como de costumbre y podamos terminar el partido con una sonrisa", expresó.

La advertencia de un defensor de Cabo Verde sobre la marcación a Messi a días del choque en Miami Sin embargo, el defensor de Cabo Verde dejó en claro que el desafío va mucho más allá del capitán argentino: "No será solo Messi quien requiera una atención especial. Toda la Selección argentina es extraordinaria. Todos sus jugadores de ataque son imprevisibles y nos exigirán el máximo grado de concentración", explicó al analizar el poder ofensivo del equipo de Lionel Scaloni.

Por último, Diney lanzó un mensaje que refleja el espíritu con el que Cabo Verde afrontará el duelo más importante de su historia: "En el fútbol no existen los imposibles. Nadie creía en nosotros y, sin embargo, estamos haciendo historia. No podemos centrarnos únicamente en Messi. Si anulamos a Messi, ¿qué pasa con Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y los demás? Tenemos que jugar como un colectivo, como una familia. Solo así podremos limitar el potencial de toda Argentina", concluyó.