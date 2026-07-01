El polémico antecedente de Drew Fischer, el árbitro elegido para dirigir a la Selección argentina frente a Cabo Verde

La FIFA confirmó la designación del canadiense Drew Fischer como árbitro del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este viernes en Miami y marcará un nuevo antecedente entre el colegiado norteamericano y la Albiceleste.

A sus 45 años, Fischer afronta el primer Mundial de su carrera luego de consolidarse como uno de los jueces de mayor experiencia de la Concacaf. Habitual árbitro de la Major League Soccer (MLS), suma una extensa trayectoria internacional desde que obtuvo la insignia FIFA en 2015.

Sin embargo, su nombre también quedó ligado a una polémica arbitral en la Concacaf que generó fuertes cuestionamientos, un episodio que volvió a cobrar relevancia tras conocerse su designación para el encuentro que disputará el equipo de Lionel Scaloni.

El árbitro canadiense fue confirmado por la FIFA para el cruce de dieciseisavos.

El episodio ocurrió durante los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2023 entre México y Honduras. En aquella ocasión, Fischer se desempeñaba como encargado del VAR, mientras que el salvadoreño Iván Barton era el árbitro principal.

Tras el encuentro, Barton reveló cómo se produjo la decisión de extender el tiempo de descuento: "El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tenés que agregar 9 minutos con 40 segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo, Barton tenés que dar dos minutos más".

Finalmente, México consiguió el empate en el décimo minuto del tiempo añadido y luego se impuso en la definición por penales, un desenlace que provocó fuertes críticas y acusaciones de haber favorecido al seleccionado mexicano. Pese a la controversia, pocos días después Fischer fue designado para dirigir la final del torneo entre México y Estados Unidos, que terminó con victoria estadounidense por 2-0.

El antecedente de Fischer con la Selección argentina

Fischer ya dirigió una vez a la Selección argentina. Fue en un amistoso previo a la Copa América 2024, disputado en Filadelfia, cuando el conjunto de Lionel Scaloni derrotó 1-0 a Ecuador gracias a un gol de Ángel Di María.

En el Mundial 2026 ya arbitró dos encuentros: la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak y el triunfo de Croacia por 2-1 frente a Ghana, resultado que aseguró la clasificación del seleccionado europeo a los dieciseisavos de final.

Fischer, durante el encuentro entre Croacia y Ghana. EFE

Además, el canadiense también tuvo participación en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos el año pasado. Allí impartió justicia en el histórico triunfo de Botafogo sobre Paris Saint-Germain y en la victoria de Al-Ain, de Emiratos Árabes Unidos, frente a Wydad de Túnez.

Con ese recorrido, Drew Fischer volverá a estar bajo la lupa cuando Argentina enfrente a Cabo Verde en un partido decisivo por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.