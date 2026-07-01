¡Bombazo en Alemania! El histórico DT que podría dirigir a la selección tras el fracaso en el Mundial 2026

Tras la eliminación en la Copa del Mundo, la Federación de Alemania analiza el futuro de Nagelsmann y un histórico DT pica en punta para sucederlo.

La eliminación de Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 abrió un fuerte debate sobre el futuro de Julian Nagelsmann. Después de la caída por penales frente a Paraguay, la Federación Alemana de Fútbol comenzó a evaluar el rumbo del seleccionado y, en ese contexto, un nombre volvió a instalarse con fuerza: Jürgen Klopp.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el ex entrenador de Liverpool "abriría las puertas" a una propuesta de la DFB para convertirse en el nuevo seleccionador alemán. Aunque todavía no hubo un contacto formal, el prestigioso entrenador estaría dispuesto a escuchar una oferta si la Federación decide cambiar de rumbo tras el fracaso en la Copa del Mundo.

Por el momento, Nagelsmann continúa siendo el técnico de Alemania y no tiene intención de dar un paso al costado. El entrenador mantiene contrato vigente y pretende seguir al frente del proyecto, aunque su continuidad dependerá de la evaluación que realizará la dirigencia en los próximos días, una vez analizado el rendimiento del equipo en el Mundial.

Jürgen Klopp podría convertirse en el nuevo DT de Alemania Klopp podría dirigir a la Selección de Alemania tras el fracaso en el Mundial 2026. NA Klopp, mientras tanto, aparece como el gran candidato de consenso para liderar la reconstrucción del seleccionado. El alemán dejó Liverpool en 2024 tras una etapa inolvidable, en la que conquistó la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes, la FA Cup y la Copa de la Liga, entre otros títulos, consolidándose como uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol mundial.