Pierre Gasly dejó atrás la carrera en Austria y palpitó el Gran Premio de Silverstone: "Tenemos una oportunidad inmediata"

Gasly dejó atrás el complicado paso por el Red Bull Ring y ya piensa en Silverstone, donde Alpine buscará recuperarse en un fin de semana con formato Sprint.

Después de un Gran Premio de Austria para el olvido, Pierre Gasly ya puso el foco en la próxima fecha del Mundial de Fórmula 1. El piloto de Alpine analizó el rendimiento del equipo en Spielberg y aseguró que Silverstone será la oportunidad ideal para recuperarse, especialmente por tratarse de la carrera de casa para la escudería francesa.

Gasly reconoció que el resultado obtenido en Austria dejó mucho trabajo por hacer, aunque valoró que el calendario no dé demasiado margen entre una competencia y otra: "Tenemos muchos datos para analizar, muchas cosas que aprender y comprender. Lo bueno de tener carreras consecutivas es que contamos con una oportunidad inmediata para volver a intentarlo", explicó el francés en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña.

La confianza de Pierre Gasly de cara al GP de Silverstone Más allá de la necesidad de mejorar el rendimiento, el piloto destacó la importancia que tiene Silverstone para todo el equipo y no ocultó su entusiasmo por volver a uno de sus circuitos favoritos: "Tengo muchas ganas de correr en Silverstone. Es la carrera de casa para el equipo y, en términos generales, es uno de los mejores circuitos del calendario para manejar. Es muy rápido de principio a fin y la combinación de Maggotts-Becketts-Chapel es una de las mejores de toda la temporada", aseguró.

Pierre Gasly confía en volver a los puntos en Silverstone. X @AlpineF1Team Gasly también recordó que fue justamente en ese trazado donde manejó por primera vez el Alpine A526 durante unas pruebas realizadas en enero, aunque aclaró que las condiciones fueron completamente diferentes: "Era mediados de enero, hacía frío y llovía. Fueron condiciones extremas que probablemente nunca volveremos a experimentar en una competencia", comentó.