El motivo por el que Colapinto y Gasly tuvieron un GP de Austria para el olvido: qué es el "modo boost" que falló

Tanto Colapinto como Gasly sufrieron el mismo inconveniente durante la largada en el sistema que entrega la máxima potencia eléctrica del motor híbrido.

El Gran Premio de Austria quedó marcado por un problema técnico que complicó desde el primer segundo a Alpine. Franco Colapinto largó desde el 16° puesto, pero apenas se apagaron los semáforos perdió aceleración, especialmente a la salida de la primera curva, y cayó hasta el último lugar. Del otro lado del box, Pierre Gasly tampoco pudo defender su posición: partía 11° y fue superado rápidamente por Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto.

Después de la carrera llegaron las explicaciones. Primero fue el propio Colapinto quien avisó por radio que el auto se había quedado sin potencia. Horas más tarde, Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, confirmó que tanto el argentino como el francés habían sufrido una falla en el sistema de *boost*, un inconveniente que el equipo ya comenzó a investigar para determinar su origen y evitar que vuelva a repetirse.

P13 and P15 in Austria. pic.twitter.com/igRTIO5rgY — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 28, 2026 Qué es el “modo boost” que falló en el Gran Premio de Austria Con el nuevo reglamento técnico estrenado en la Fórmula 1 en 2026, el sistema híbrido pasó a tener un papel mucho más determinante que en temporadas anteriores. El boost es el mecanismo encargado de liberar toda la energía almacenada en la batería para combinarla con la del motor de combustión, ofreciendo el máximo rendimiento disponible del monoplaza.

Cuando ese sistema funciona correctamente, el impulsor eléctrico puede aportar hasta 350 kW adicionales, una cifra cercana a los 500 caballos de fuerza. Esa potencia extra resulta fundamental para acelerar con mayor intensidad, defender una posición o concretar un sobrepaso. A diferencia del antiguo DRS, el boost puede utilizarse prácticamente en cualquier sector del circuito, siempre que la batería cuente con la carga suficiente.

La Fórmula 1 dejó atrás el DRS e incorporaró el modo de adelantamiento (boost). FIA Precisamente por eso la falla fue tan perjudicial para Alpine. Sin el aporte del motor eléctrico, los autos aceleran mucho menos y quedan completamente expuestos frente a rivales que sí disponen de toda la potencia híbrida. Eso fue exactamente lo que sufrió Colapinto: reaccionó bien cuando se apagó el semáforo, pero pocos metros después el A526 perdió el boost y comenzó a ceder posiciones una tras otra, pasando del 16° al 22° lugar antes de iniciar una lenta remontada.