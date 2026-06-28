Franco Colapinto confesó que su preparador físico le impidió quedarse despierto para seguir el partido del Mundial y explicó qué hizo apenas se levantó.

Mientras la Selección argentina vencía a Jordania y cerraba la fase de grupos con puntaje ideal, Franco Colapinto dormía por una razón de peso.

La Selección argentina derrotó 3-1 a Jordania y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con puntaje ideal. Sin embargo, uno de sus hinchas más reconocidos, Franco Colapinto, no pudo ver el partido. El piloto de Alpine debía descansar para afrontar el Gran Premio de Austria y su preparador físico le prohibió quedarse despierto.

Colapinto contó por qué no pudo ver el triunfo de la Selección ante Jordania Colapinto contó por qué no pudo ver el triunfo de la Selección y reveló la curiosa charla con su preparador físico ESPN En la previa de la carrera, mientras se dirigía al tradicional desfile de pilotos, Colapinto explicó la situación con humor en una entrevista con ESPN. "Dormí. Estaba con un bebé, estaba en el quinto sueño, no me pude levantar. Le digo a Migue que me levanto... No, no, tenés que dormir" contó sobre la decisión de Miguel Ángel Presencia Leal, integrante de su equipo de trabajo.

Eso sí, apenas abrió los ojos hizo lo primero que cualquier fanático hubiera hecho. "Me levanté temprano para ir al baño y lo primero que hice fue agarrar el teléfono para ver cómo habían quedado. Después vi el resumen cuando me levanté. Obviamente, contento con cómo está jugando la Selección, le está yendo muy bien. Feliz. Ojalá que sigamos así y que Leo siga rompiéndola", expresó.

Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Austria "Ojalá que sigan así y que la siga rompiendo Leo", deseó Franco Colapinto antes del GP de Austria. Alpine La jornada, de todos modos, terminó siendo mucho más positiva para la Scaloneta que para el piloto argentino. Horas después de esas declaraciones, Colapinto sufrió problemas de potencia en la largada del Gran Premio de Austria, perdió muchas posiciones y finalizó 15°, en la primera carrera de la temporada en la que Alpine no consiguió sumar puntos.