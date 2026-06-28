Así quedaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y el cuadro de playoffs: días y horarios

Tras finalizar la fase de grupos, quedaron definidos todos los cruces mata-mata del Mundial 2026, que comenzarán a jugarse este domingo.

Este domingo a trasnoche finalizó la fecha de grupos del Mundial 2026 con el triunfo 3-1 de Argentina ante Jordania y el impresionante empate 3-3 entre Argelia y Austria. De este modo, ya quedaron definidos de una vez todos los clasificados a la siguiente instancia, los choques de dieciseisavos de final y el cuadro completo de playoffs hasta la final.

Esta primera etapa de los mata-mata comenzará este mismo domingo desde las 16 horas con el choque de Canadá contra Sudáfrica, y concluirá el viernes 3 de julio con el duelo entre Colombia y Ghana, que arrancará a las 22.30. Ese mismo día, unas horas antes, a las 16.00, la Selección argentina se medirá contra la sorprendente Cabo Verde, que dejó atrás a la Uruguay de Bielsa.

El cuadro de playoffs del Mundial 2026 Así quedaron las llaves de dieciseisavos hasta la final. FIFA Estos dieciseisavos tendrá algunos enfrentamientos más que interesantes, como el de Brasil ante Japón el lunes 29 de junio, Francia ante Suecia el martes 30 y Portugal ante Croacia el jueves 2 de julio. En cuanto al resto de los sudamericanos, Paraguay se medirá contra Alemania (29/06) y Ecuador contra México (30/06).

Ya pensando en los octavos de final, que se desarrollarán entre el sábado 4 de julio y el martes 7, hay unos potenciales emparejamientos que podrían ser tranquilamente una semifinal o final anticipada, como Francia frente a Alemania o España frente a Portugal o Croacia, siempre que ganen sus respectivos partidos de dieciseisavos.

Días y horarios de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 Brasil protagonizará ante Japón uno de los duelos estelares de dieciseisavos. EFE Domingo 28 de junio