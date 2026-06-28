Así quedaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y el cuadro de playoffs: días y horarios
Tras finalizar la fase de grupos, quedaron definidos todos los cruces mata-mata del Mundial 2026, que comenzarán a jugarse este domingo.
Este domingo a trasnoche finalizó la fecha de grupos del Mundial 2026 con el triunfo 3-1 de Argentina ante Jordania y el impresionante empate 3-3 entre Argelia y Austria. De este modo, ya quedaron definidos de una vez todos los clasificados a la siguiente instancia, los choques de dieciseisavos de final y el cuadro completo de playoffs hasta la final.
Esta primera etapa de los mata-mata comenzará este mismo domingo desde las 16 horas con el choque de Canadá contra Sudáfrica, y concluirá el viernes 3 de julio con el duelo entre Colombia y Ghana, que arrancará a las 22.30. Ese mismo día, unas horas antes, a las 16.00, la Selección argentina se medirá contra la sorprendente Cabo Verde, que dejó atrás a la Uruguay de Bielsa.
El cuadro de playoffs del Mundial 2026
Estos dieciseisavos tendrá algunos enfrentamientos más que interesantes, como el de Brasil ante Japón el lunes 29 de junio, Francia ante Suecia el martes 30 y Portugal ante Croacia el jueves 2 de julio. En cuanto al resto de los sudamericanos, Paraguay se medirá contra Alemania (29/06) y Ecuador contra México (30/06).
Ya pensando en los octavos de final, que se desarrollarán entre el sábado 4 de julio y el martes 7, hay unos potenciales emparejamientos que podrían ser tranquilamente una semifinal o final anticipada, como Francia frente a Alemania o España frente a Portugal o Croacia, siempre que ganen sus respectivos partidos de dieciseisavos.
Días y horarios de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica - Canadá (16.00, Los Ángeles Stadium)
Lunes 29 de junio
- Brasil - Japón (14.00, Houston Stadium)
- Alemania - Paraguay (17.30, Boston Stadium)
- Países Bajos - Marruecos (22.00, Estadio Monterrey)
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil - Noruega (14.00, Dallas Stadium)
- Francia - Suecia (18.00, New York New Jersey Stadium)
- México - Ecuador (22.00, Estadio Ciudad de México)
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra - RD Congo (13.00, Atlanta Stadium)
- Bélgica - Senegal (17.00, Seattle Stadium)
- Estados Unidos - Bosnia (21.00, San Francisco Bay Area Stadium)
Jueves 2 de julio
- España - Austria Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium)
- Portugal - Croacia (20.00, Toronto Stadium)
Viernes 3 de julio
- Suiza - Argelia (00.00, BC Place Vancouver)
- Australia - Egipto (15.00, mDallas Stadium)
- Argentina - Cabo Verde (19.00, Miami Stadium)
- Colombia - Ghana (22.30, Kansas City Stadium)