Bombazo: Marcelo Gallardo es el principal candidato a DT de una selección de Sudamérica que jugó el Mundial

Un combinado nacional del continente que se quedó sin entrenador luego de la Copa del Mundo quiere contratar a Gallardo como reemplazo.

Más allá de lo que fue su fallido segundo ciclo en River, no caben dudas de que Marcelo Gallardo es uno de los directores técnicos más destacados y de mayor renombre del fútbol sudamericano del último tiempo, aunque en los últimos meses, desde su salida de Núñez en marzo, se encuentra sin dirigir nada.

En ese tiempo, el Muñeco rechazó algunas ofertas tentadoras como la de Vasco da Gama de Brasil e incursionó brevemente como comentarista de ESPN durante el Mundial 2026. Y casi un mes después de la finalización del mismo, es pretendido por un equipo que participó del certamen y tuvo una discreta actuación.

Marcelo Gallardo es pretendido por la Selección de Ecuador La FEF quiere a Gallardo como reemplazo de Beccacece. EFE Se trata de la Selección de Ecuador. Tras quedar eliminada en dieciseisavos de final frente a México, se quedó sin su entrenador, Sebastián Beccacece, que tenía contrato hasta la conclusión del certamen y, dado lo irregular que fue su desempeño, decidió dar un paso al costado sin molestarse siquiera en negociar un renovación.

En ese sentido, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol comenzaron a buscar un reemplazo y, según informó este miércoles por la noche el periodista César Merlo en su cuenta de X, el nombre de Gallardo gusta mucho y es el principal candidato para tomar las riendas de La Tri de cara al Mundial 2030.