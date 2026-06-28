¡El partido del Mundial! Argelia y Austria empataron 3-3 y ambas se clasificaron a 16avos de final
Cuando parecía que Argelia lo ganaba con un gol a los 94 minutos y se tomaba revancha del Mundial 82, Austria se lo empató a los 96 y sigue con vida en el Mundial.
A 44 años del escándalo en el Mundial 1982, recordada como la Desgracia de Gijón, la ironía del destino quiso que Argelia y Austria vuelvan a encontrarse en un contexto que en la previa, alimentaba todo tip de especulaciones.
El combinado europeo llega a la última fecha del Grupo J con 3 puntos y diferencia de gol 0, mientras que los africanos tienen las mismas unidades, pero con -2.
El ganador del partido tendría como "premio" un cruce ante España en los 16avos de final. El perdedor, en cambio, quedaría muy bien posicionado para avanzar como uno de los mejores terceros y enfrentarse a Suiza, un rival que muchos consideran más accesible sobre el papel.
Arnautovic marcó el 1-0 de Austria en Kansas
Argelia llegó al empate sobre el final del primer tiempo
Austria volvió a ponerse en ventaja
Mahrez, el autor del 2-2 de Argelia
El gol de Mahrez para el 3-2 de Argelia
Final de locos: Austria lo empató en el último suspiro
El minuto a minuto de Argelia - Austria
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