La sorpresiva decisión que tomó el arquero de Argelia tras las críticas por la goleada ante Argentina

El arquero de Argelia tomó una drástica medida personal luego de ser el centro de críticar en la goleada frente a la Albiceleste en el debut mundialista.

La dura derrota 3-0 frente a la Selección argentina en el debut del Mundial 2026 dejó secuelas en Argelia y puso bajo la lupa a Luca Zidane. El arquero, apuntado por su participación en dos de los goles de Lionel Messi, confesó que trabaja junto a un coach mental para afrontar la enorme presión que implica disputar una Copa del Mundo y cargar con el apellido de una leyenda como Zinedine Zidane.

Según informó el diario británico The Sun, el guardameta reconoció la importancia que tiene este acompañamiento en su vida profesional. “Tengo un coach mental. Me cambió la vida”, aseguró el futbolista, que quedó en el centro de las críticas luego de la histórica actuación de Messi en el estreno del Grupo J.

Luca Zidane reveló que contrató un coach mental tras la derrota ante Argentina La actuación del arquero fue muy cuestionada en Argelia. En el primer tanto, el capitán argentino abrió el marcador con una gran definición, mientras que en el segundo dio un rebote tras un remate de media distancia y el rosarino no perdonó para ampliar la ventaja. La noche terminó con un hat-trick de Messi y dejó golpeado al conjunto africano, que ahora necesita recuperarse para seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda.

Luca Zidane contrató a un coach mental tras recibir muchas críticas post derrota ante Argentina. EFE A pesar de los cuestionamientos, el entrenador Vladimir Petkovic salió rápidamente a respaldarlo y ratificó su confianza en el guardameta. “Todos tienen derecho a cometer errores. Tengo mucha fe en sus habilidades”, expresó el técnico en la previa del compromiso frente a Jordania.