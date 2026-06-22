Atlético Madrid recibió una oferta de €27.000.000 por Thiago Almada: la respuesta del jugador

Desde Arabia Saudita presentaron una millonaria oferta por Thiago Almada y ahora todo recaer en la decisión del futbolista del Colchonero.

Thiago Almada volvió a instalarse en el centro del mercado de pases internacional. Según informó el diario Marca, Al-Ahli de Arabia Saudita presentó una oferta cercana a los 27 millones de euros para quedarse con el mediocampista argentino, además de un contrato por tres temporadas. Sin embargo, el jugador decidió postergar cualquier definición hasta finalizar su participación en el Mundial 2026.

El interés del club saudí aparece como una de las propuestas más fuertes del momento y también representa un desafío para Atlético de Madrid, que es el dueño de su pase y ya había colocado al futbolista en la lista de transferibles. El conjunto español busca recuperar la inversión realizada y analiza las ofertas que llegan por el volante de la Selección argentina.

El Al Ahli presentó una oferta de €27.000.000 por Thiago Almada En paralelo, Almada también despertó interés en otros mercados. Desde Brasil surgieron sondeos por su situación, mientras que River volvió a seguir de cerca su presente, aunque la potencia económica del fútbol saudí lo deja prácticamente fuera de competencia en esta carrera.

El Al Ahli presentó una oferta de €27.000.000 por Thiago Almada. EFE Más allá del aspecto financiero, el mediocampista prioriza el plano deportivo. Su intención es aprovechar el Mundial para consolidarse en la Selección argentina y elevar aún más su cotización en el mercado europeo, donde no descarta reinsertarse si aparece un proyecto acorde a sus expectativas.