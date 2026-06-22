Mientras negocian con Julián Álvarez, el Barcelona va a la carga por una figura del Mundial 2026

El Barcelona sigue moviéndose en el mercado de pases y además de ir por la Araña también preguntó condiciones por una de las estrellas de la Copa del Mundo.

Barcelona comenzó a moverse en el mercado de pases con la intención de reforzar su poder ofensivo y uno de los nombres que apareció sobre la mesa fue el de Harry Kane. Sin embargo, el interés del conjunto catalán duró poco: desde el entorno del delantero inglés dejaron en claro que no contempla una salida del Bayern Múnich en el corto plazo. Con este panorama, Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo de la dirigencia blaugrana.

A sus 32 años, Kane atraviesa un presente brillante. El capitán de Inglaterra se encuentra disputando un gran Mundial 2026 y ya convirtió dos goles, mientras que en el Bayern viene de completar una temporada de alto nivel. Pese a ello, Barcelona nunca llegó a formalizar una propuesta y únicamente realizó averiguaciones para conocer la predisposición del futbolista a cambiar de aire.

Barcelona fue por Harry Kane, pero desde el Bayern rechazaron su oferta El Barcelona fue por Harry Kane, pero desde el Bayern rechazaron su propuesta. EFE La respuesta fue contundente. Después de varias temporadas en Tottenham sin la posibilidad de pelear regularmente por los títulos más importantes, el delantero encontró en Alemania un proyecto deportivo estable y competitivo tanto a nivel local como internacional. Por eso, hoy no tiene entre sus planes abandonar el conjunto bávaro.

De todas maneras, su situación contractual todavía no está cerrada. Kane tiene vínculo vigente hasta junio de 2027 y las conversaciones para extenderlo continúan abiertas. El principal punto de discusión pasa por la duración del nuevo acuerdo: el atacante pretende renovar hasta 2030, mientras que Bayern preferiría agregar solamente dos temporadas más. Las negociaciones se retomarán una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo.