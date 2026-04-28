Mazazo para Argelia, el rival de la Selección argentina en su debut en el Mundial 2026

La Selección argentina de Lionel Scaloni comenzará la defensa del título en el Mundial 2026 frente a Argelia el próximo 16 de junio en Kansas City. De cara a ese compromiso, el combinado africano recibió un mazazo en las últimas horas con una de sus piezas fundamentales.

Luca Zidane , su arquero titular, sufrió una conmoción cerebral en conjunto con una fractura en la mandíbula y el mentón en la derrota del Granada frente el Almería. De esta manera, el hijo del histórico Zinedine Zidane se perdería el debut frente a los campeones del mundo.

La lesión se dio producto de un choque con el brasileño Thalys, que obligó a su traslado inmediato a un centro médico tras el final del partido. A pesar de que se recuperó de la conmoción, el panorama a mediano plazo es complejo. Esta fractura lo deja afuera de lo que resta de la temporada y, en caso de optar por una cirugía, también lo marginaría de la cita mundialista.

"Las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral sufrida en el último partido ante la UD Almería, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón", escribió el Granada en su comunicado oficial. A su vez, desde el departamento médico del cuadro español aseguraron que la decisión final dependerá del propio Zidane junto al cuerpo sanitario del club. Esto será fundamental para saber si puede evitar el quirófano o deberá afrontar una recuperación más prolongada y perderse el Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranadaCF/status/2048862247032889667&partner=&hide_thread=false : Luca Zidane — Granada CF (@GranadaCF) April 27, 2026

La baja representa un golpe significativo para el conjunto africano, donde el arquero se había consolidado como una pieza clave. Fue titular en cuatro de los cinco encuentros de la última Copa África y también defendió el arco en el reciente empate sin goles frente a Uruguay.

En este contexto, el entrenador Vladimir Petkovic evalúa alternativas para resguardar la portería. Entre las principales opciones aparecen Anthony Mandréa, con mayor trayectoria a nivel internacional, y Melvin Mastil, quien aún suma pocos minutos con la camiseta del seleccionado.