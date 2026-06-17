Con un hat-trick de un genial Messi, la Selección argentina goleó 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial

Con un triplete de Messi, Argentina venció 3-0 a Argelia en su debut y comenzó la defensa del título con una actuación contundente.A una semana de cumplir 39 años, Lionel Messi volvió a demostrar que sigue vigente en la máxima escena del fútbol mundial. Con una actuación descomunal y un triplete inolvidable, comandó la victoria 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 . El capitán fue la gran figura de la noche y el responsable de que la Albiceleste comenzara con el pie derecho la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Gracias a este triunfo, el equipo de Lionel Scaloni quedó como único líder del Grupo J y ahora espera el resultado del encuentro entre Austria y Jordania para completar la primera fecha de la zona. En una jornada cargada de emociones e hitos históricos, Messi volvió a acaparar todas las miradas y dejó en claro que todavía tiene mucho para ofrecer en su sexta Copa del Mundo.

La primera llegada clara fue para Argentina. A los 3 minutos, Lautaro Martínez conectó de cabeza dentro del área, pero Luca Zidane controló sin problemas. De todos modos, la acción quedó invalidada por posición adelantada del delantero argentino.

Apenas un minuto después llegó una de las primeras explosiones de la noche. Messi recibió una asistencia de Lautaro y definió con enorme categoría para marcar el 1-0 . Sin embargo, la celebración duró poco porque el árbitro Szymon Marciniak anuló correctamente la acción por un fuera de juego milimétrico del capitán argentino.

Argelia también golpeó y llegó a festejar. A los 8 minutos, Fares Chaibi definió con precisión ante Emiliano Martínez y parecía adelantar a los africanos. No obstante, tras la revisión correspondiente, la conquista fue invalidada por posición adelantada. En cuestión de minutos, ambos equipos habían sufrido la misma frustración.

¡Gol de Argentina pero en offside! Era un golazo de Leo pero queda anulado por un mínimo fuera de juegoArgentina 0-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/gpNZb46ctK

El gol anulado a Argelia a instancias del VAR

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El partido se mantuvo abierto y dinámico hasta que apareció el mejor futbolista del mundo. A los 17 minutos, Rodrigo De Paul encontró a Messi en el último tercio del campo. El capitán encaró de frente, se acomodó para su zurda y sacó un remate extraordinario que superó la resistencia de Luca Zidane antes de incrustarse en un ángulo. Un gol de colección para abrir el marcador y empezar a escribir un nuevo capítulo en su sexta Copa del Mundo.

El golazo de Messi para el 1-0 de Argentina

Golazo de Lionel Messi en el debut de Argentina Golazo de Lionel Messi en el debut de Argentina Telefe

Con la ventaja en el resultado, Argentina comenzó a controlar más la pelota y a imponer su jerarquía frente a un rival que había sorprendido en los primeros minutos con una presión agresiva y mucha intensidad. Por ahora, el campeón del mundo arranca con el pie derecho gracias a una nueva obra de arte de Lionel Messi.

Argentina salió al segundo tiempo con una modificación en la defensa. Lionel Scaloni decidió el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel para afrontar el complemento de un partido que seguía favorable para la Albiceleste gracias al golazo de Messi. Justamente el capitán fue el primero en avisar tras la reanudación, cuando a los 50 minutos intentó cerrar una buena acción ofensiva con un remate desde la puerta del área que se fue desviado.

Argentina encontró el segundo gol a los 14 minutos y nuevamente apareció el genial Lionel Messi para marcar diferencias. La jugada nació con un remate de Alexis Mac Allister desde afuera del área que exigió a Luca Zidane. El arquero dio rebote y la Pulga, siempre atenta dentro del área, aprovechó la segunda pelota para empujarla al fondo de la red y firmar su doblete en el debut mundialista. Con el 2-0, la Selección empezó a jugar con mayor tranquilidad y a justificar la diferencia en el marcador.

Doblete de un Messi genial

Doblete de Messi ante Argelia Doblete de Messi ante Argelia Telefe

Lejos de conformarse, Messi siguió siendo la gran figura de la noche. A los 20 minutos recibió un pase profundo, encaró hacia el arco y sacó un potente zurdazo que obligó a otra intervención fenomenal de Zidane, quien evitó lo que hubiera sido el tercer gol argentino.

Sin embargo, Argelia no bajó los brazos y a los 23 minutos generó una de sus mejores aproximaciones del complemento con un remate desde la puerta del área que pasó muy cerca del palo derecho defendido por Emiliano Martínez. Pese a ese aviso, la Albiceleste continuó controlando el partido y sosteniendo una ventaja que hasta aquí parece merecida.

A los 30 minutos llegó otro momento histórico en Kansas y, una vez más, tuvo a Lionel Messi como protagonista absoluto. El capitán argentino recibió la pelota en la medialuna del área, levantó la cabeza y sacó un preciso zurdazo que se metió junto al palo derecho de Luca Zidane. El arquero argelino volvió a estirarse, pero esta vez no tuvo ninguna posibilidad de evitar el gol. Con esa definición, la Selección argentina pasó a golear 3-0 y comenzó a liquidar definitivamente el encuentro.

Messi marcó un hat-trick histórico

Embed ¡HAT-TRICK DE MESSI! Goleada de Argentina, alcanza a Klose como máximo goleador y tenés que cerrar el estadio



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El tanto tuvo un valor especial porque significó el triplete de Messi en el debut mundialista y le permitió seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Con esta conquista, el rosarino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los mundiales. En una noche que ya era memorable por convertirse en el primer futbolista en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, la Pulga volvió a demostrar por qué sigue siendo el gran líder de la Albiceleste y una de las máximas leyendas de este deporte.

A los 34 minutos llegó el momento más emotivo de la noche en el Arrowhead Stadium. Con el partido resuelto y una actuación para el recuerdo, Lionel Messi dejó el campo de juego para darle lugar a Nicolás Paz. El capitán argentino fue despedido por una ovación ensordecedora después de marcar los tres goles de la victoria parcial ante Argelia y firmar otra actuación histórica con la camiseta de la Selección. En la misma ventana de cambios, Lionel Scaloni también dispuso el ingreso de Nicolás Otamendi por Cristian Romero para preservar al defensor de cara a los próximos compromisos.

La ovación para Messi al ser reemplazado

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La imagen de Messi abandonando el césped sintetizó una noche perfecta. A sus 38 años, el rosarino mostró una condición física sobresaliente y dejó atrás cualquier duda sobre la lesión que había sufrido semanas atrás con Inter Miami. Junto a él, Rodrigo De Paul volvió a ser una pieza fundamental en el funcionamiento argentino, manejando los tiempos del partido y explotando cada espacio que dejó el conjunto africano. Tras este sólido estreno mundialista, la Albiceleste ya pone la mira en sus próximos desafíos: el lunes enfrentará a Austria desde las 14 en el Dallas Stadium, mientras que el sábado 27 cerrará la fase de grupos ante Jordania, también en Dallas.

El minuto a minuto de Argentina vs Argelia