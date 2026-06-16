Lionel Messi hizo historia otra vez: los tremendos récords mundialistas que nadie había logrado

A los 39 años, Messi volvió a escribir una página dorada en el fútbol y alcanzó registros que ningún jugador había conseguido en la historia de los mundiales.

Historia pura. Lionel Messi está jugando su sexta Copa del Mundo y marcó un récord en la historia de los mundiales.

El pitazo inicial del polaco Szymon Marciniak en el partido entre Argentina y Argelia no fue uno más para Lionel Messi. Con su presencia como titular en el debut de la Albiceleste, el rosarino se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo diferentes.

Además, con su hat-trick, el rosarino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los mundiales.

La extraordinaria secuencia comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un recorrido de dos décadas en la máxima competencia del fútbol internacional que ratifica la vigencia y la magnitud de una carrera irrepetible.

El golazo del 1-0 de Messi frente a Argelia Golazo de Lionel Messi en el debut de Argentina Golazo de Lionel Messi en el debut de Argentina Telefe Como si el récord no fuera suficiente, Messi lo celebró de la mejor manera. A los 17 minutos del primer tiempo recibió una asistencia de Rodrigo De Paul, avanzó de frente al arco y sacó un zurdazo espectacular que se clavó en un ángulo para poner el 1-0 ante Argelia. Así alcanzó otra marca impactante: convirtió goles en cinco mundiales distintos, con la única excepción de Sudáfrica 2010.

La increíble coincidencia con el primer Mundial de Messi Primer gol de Messi en un Mundial (vs. Serbia y Montenegro 2006) Gentileza La coincidencia temporal también agrega un dato especial. Este encuentro se disputó exactamente 20 años después de su debut mundialista frente a Serbia y Montenegro en Alemania 2006, cuando un joven Messi (con gol incluido) comenzaba a escribir una historia que terminaría transformándolo en una leyenda absoluta del deporte.