En vivo: con un golazo de Messi, la Selección argentina le gana 1-0 a Argelia en su debut en el Mundial

Tras un par de goles anulados por bando, en su sexto Mundial, Messi abrió la cuenta con un zapatazo al ángulo y la Selección argentina le gana a Argelia.

La leyenda continúa. Lionel Messi festeja su golazo ante Argelia. Fue el número 14 en los mundiales.

La Selección argentina derrota 1-0 a Argelia en su estreno en el Mundial 2026 gracias a un golazo de Lionel Messi a los 17 minutos del primer tiempo. El encuentro comenzó con mucha intensidad, presión alta del conjunto africano y situaciones de riesgo en ambos arcos.

La primera llegada clara fue para Argentina. A los 3 minutos, Lautaro Martínez conectó de cabeza dentro del área, pero Luca Zidane controló sin problemas. De todos modos, la acción quedó invalidada por posición adelantada del delantero argentino.

Apenas un minuto después llegó una de las primeras explosiones de la noche. Messi recibió una asistencia de Lautaro y definió con enorme categoría para marcar el 1-0. Sin embargo, la celebración duró poco porque el árbitro Szymon Marciniak anuló correctamente la acción por un fuera de juego milimétrico del capitán argentino.

El gol anulado a Messi Embed ¡Gol de Argentina pero en offside! Era un golazo de Leo pero queda anulado por un mínimo fuera de juegoArgentina 0-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/gpNZb46ctK — telefe (@telefe) June 17, 2026 Argelia también golpeó y llegó a festejar. A los 8 minutos, Fares Chaibi definió con precisión ante Emiliano Martínez y parecía adelantar a los africanos. No obstante, tras la revisión correspondiente, la conquista fue invalidada por posición adelantada. En cuestión de minutos, ambos equipos habían sufrido la misma frustración.

El gol anulado a Argelia a instancias del VAR Embed ANULADO EL GOL DE ARGELIA Chaibi puso en ventaja a los africanos sobre Argentina, pero también fue ANULADO por fuera de juego. ¡¡RESPIRA LA ALBICELESTE EN KANSAS!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/qAqBsSgGLB — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026 El partido se mantuvo abierto y dinámico hasta que apareció el mejor futbolista del mundo. A los 17 minutos, Rodrigo De Paul encontró a Messi en el último tercio del campo. El capitán encaró de frente, se acomodó para su zurda y sacó un remate extraordinario que superó la resistencia de Luca Zidane antes de incrustarse en un ángulo. Un gol de colección para abrir el marcador y empezar a escribir un nuevo capítulo en su sexta Copa del Mundo.