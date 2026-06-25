A 44 años del escándalo en el Mundial 82, Argelia tiene su revancha ante Austria, ¡pero podría generar otro bochorno!

Hay heridas que el fútbol nunca termina de cerrar. Argelia esperó 44 años para volver a encontrarse con Austria en un Mundial y el destino quiso que el reencuentro llegue en un partido cargado de simbolismo. No será un cruce más: detrás aparecen los fantasmas de Gijón, uno de los mayores escándalos de la historia de las Copas del Mundo, aquel episodio que cambió para siempre el reglamento de la FIFA y dejó una marca imborrable en la memoria del fútbol africano.

Para entender lo que está en juego hay que viajar hasta el Mundial de España 1982 . En aquel Mundial, Argelia sorprendió al planeta al derrotar 2-1 a Alemania Federal en su debut. Era una de las mayores hazañas de la época. Sin embargo, la ilusión terminó de la peor manera posible.

Los africanos cerraron su participación venciendo 3-2 a Chile y quedaron a la espera de lo que sucediera entre Alemania Federal y Austria . El resultado ideal para ambos europeos era una victoria alemana por un gol. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Jugadores de Austria y Alemania intercambian camisetas tras el vergonzoso pacto de Gijón, en el Mundial de España 1982.

El 25 de junio de 1982, en el estadio El Molinón, Horst Hrubesch marcó para Alemania apenas a los 10 minutos. Desde entonces, el partido prácticamente dejó de existir. Los jugadores comenzaron a intercambiar pases sin profundidad, sin intención de atacar y sin asumir riesgos.

Los más de 40.000 espectadores comprendieron rápidamente lo que estaba ocurriendo. Los silbidos se transformaron en abucheos. Desde las tribunas bajaron gritos de "¡Fuera, fuera!", mientras otros espectadores ironizaban con un "¡Que se besen, que se besen!". La indignación fue tan grande que el encuentro pasó a la historia con dos nombres que todavía resuenan: La Estafa del Molinón y La Desgracia de Gijón.

El partido que cambió los Mundiales

El escándalo tuvo consecuencias inmediatas. La FIFA entendió que nunca más podía repetirse una situación semejante. Por eso, desde México 1986, la última fecha de cada grupo comenzó a disputarse en simultáneo, una norma que hoy parece natural pero que nació como respuesta directa a aquella tarde de vergüenza en España.

El insólito escenario que vuelve a despertar sospechas

La ironía del destino quiso que Argelia y Austria vuelvan a encontrarse en un contexto que alimenta todo tipo de especulaciones. Si España termina como líder de su grupo, ambos seleccionados saltarán al campo este sábado sabiendo exactamente qué les conviene hacer. Austria llega con 3 puntos y diferencia de gol 0, mientras que Argelia tiene las mismas unidades, pero con -2.

Austria tiene tres puntos, producto de una victoria 3-1 frente a Jordania y una derrota 0-2 con Argentina. EFE

El ganador del partido tendría como "premio" un cruce ante España en los 16avos de final. El perdedor, en cambio, quedaría muy bien posicionado para avanzar como uno de los mejores terceros y enfrentarse a Suiza, un rival que muchos consideran más accesible sobre el papel. Incluso, para cuando comience el encuentro, los dos equipos conocerán con precisión qué resultados y diferencias de gol los clasifican.

La revancha o la tentación

Y ahí aparece la gran pregunta que sobrevuela el Mundial. ¿Argelia intentará devolverle a Austria la "gentileza" de 1982 utilizando la misma lógica de conveniencias? ¿Los austríacos apostarán por una nueva partida de ajedrez futbolística? ¿O ambos saldrán a buscar el triunfo para evitar cualquier sospecha y eliminar directamente a su rival?

Argelia intentará tomarse revancha del Mundial 1982. EFE

La historia ofrece demasiados ingredientes como para mirar hacia otro lado. Porque mientras Argentina juegue ante Jordania, en otra cancha podría desarrollarse uno de esos partidos que trascienden el resultado. Un encuentro donde cada pase, cada ataque y cada decisión será observado bajo la sombra de Gijón. Y donde el fútbol volverá a preguntarse si aprendió la lección de hace 44 años.

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