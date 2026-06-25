Castigo histórico: la FIFA impuso una sanción sin precedentes en el Mundial 2026

La FIFA sancionó severamente a un futbolista de Qatar tras su brutal entrada que derivó en la fractura de tibia y peroné de un jugador de Canadá.

La FIFA no dudó y aplicó un castigo ejemplar. Luego de la durísima lesión que sufrió Ismaël Koné en la goleada 6-0 de Canadá sobre Qatar, el Comité Disciplinario del organismo confirmó una de las sanciones más severas que se recuerden en una Copa del Mundo: Assim Madibo fue suspendido por cinco partidos tras la infracción que terminó con una fractura de tibia y peroné para el mediocampista canadiense.

La acción ocurrió a los 51 minutos del encuentro disputado en Vancouver y generó conmoción inmediata. El volante qatarí llegó a destiempo desde atrás y golpeó con extrema dureza a Koné, que cayó al césped entre gestos de dolor. El árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja directa, mientras el futbolista canadiense debió abandonar el campo para ser atendido de urgencia.

Tras analizar las imágenes y los informes oficiales, la FIFA catalogó la acción como “juego sucio grave” y decidió aplicar una sanción de cinco encuentros. Se trata de la tercera suspensión más dura registrada en la historia de los Mundiales, únicamente superada por los nueve partidos que recibió Luis Suárez tras el mordisco a Giorgio Chiellini en Brasil 2014 y los ocho que le impusieron a Mauro Tassotti por el recordado codazo a Luis Enrique en Estados Unidos 1994.

Video: la gravísima lesión de Ismael Koné en la goleada de Canadá ante Qatar Gravísima lesión de Ismael Koné en la goleada de Canadá ante Qatar Mientras tanto, Koné fue sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa y ahora afrontará una recuperación estimada en cinco meses. Debido a la gravedad de la lesión y al tiempo que permanecerá alejado de las canchas, la FIFA activó el programa de protección a clubes para indemnizar al Sassuolo, propietario de su ficha, con una compensación cercana al millón de euros.