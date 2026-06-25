Arrancó la tercera fecha del Mundial 2026: cuáles son las 7 selecciones que ya quedaron eliminadas

Comenzada la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, ya hay siete combinados nacionales que se despidieron del certamen.

Aunque el Mundial 2026 amplió su formato y permite que también clasifiquen los ocho mejores terceros de cada grupo, varias selecciones ya se despidieron prematuramente de la competencia. Tras disputarse las dos primeras jornadas de la fase inicial, siete equipos quedaron matemáticamente eliminados: Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá, Qatar y República Checa.

Las 7 selecciones que ya se despidieron del Mundial 2026 Lo llamativo es que cinco de esos seleccionados quedaron sin chances cuando todavía resta una fecha por disputarse. La explicación está en una modificación reglamentaria que implementó la FIFA para esta edición de la Copa del Mundo y que ya comenzó a tener consecuencias directas en la tabla de posiciones.

Turquía quedó eliminada tras la derrota frente a Paraguay. Foto: @MilliTakimlar A diferencia de los últimos Mundiales, el primer criterio de desempate ahora es el resultado entre los equipos igualados en puntos, conocido popularmente como desempate olímpico. De esta manera, el enfrentamiento directo pasa a tener prioridad por encima de otros factores como la diferencia de gol o los tantos convertidos.

Esa situación terminó condenando a Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá. Aunque todavía podían alcanzar en puntos a los equipos que ocupan el tercer lugar de sus respectivos grupos, todos ellos habían perdido previamente contra esos rivales. Por lo tanto, aun ganando en la última jornada, ya no tenían posibilidades matemáticas de superarlos en la clasificación.