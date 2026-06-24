Atenta, Selección: la FIFA confirmó la terna arbitral para el partido de Argentina contra Jordania

A tres días del cierre de la fase de grupos para la Selección argentina, se dio a conocer el nombre del colegiado que impartirá justicia el sábado.

La Selección argentina se prepara para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Con la clasificación a dieciseisavos y el primer lugar de la zona asegurada, concluirá esta primera instancia del certamen este sábado 27 de junio en Dallas contra Jordania desde las 23.00 (hora de Argentina).

Será un duelo de transición para la Albiceleste, en el que Lionel Scaloni rotará jugadores para cuidar a los titulares de cara a los playoffs y les dará oportunidades a los que sumaron pocos o ningún minuto en las primeras dos fechas. Y a tres días del partido, la FIFA dio a conocer la terna arbitral que impartirá justicia en el AT&T Stadium.

István Kovács será el árbitro de Argentina-Jordania La terna arbitral completa de Argentina-Jordania. FIFA El juez principal será el rumano István Kovács, que a sus 41 años está dirigiendo su primera Copa del Mundo de mayores. El pasado sábado, tuvo el honor de encabezar el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales, en el que Japón goleó 4-0 a Túnez. En dicho cotejo no hubo muchas complicaciones y no tuvo que repartir ninguna tarjeta.

Kovács será secundado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes 1 y 2, respectivamente. Además, estarán el mauritano Dahane Beida como cuarto árbitro y el angoleño Jerson Santos como réferi asistente de reserva. Los encargados del VAR aún no han sido anunciados.

Por la fecha 3, en la jornada de hoy, habrá dos ternas argentinas para impartir justicia en la definición del Grupo A. Facundo Tello estará al frente del choque entre Corea del Sur y Sudáfrica en Monterrey, mientras que Yael Falcón Pérez hará lo propio en el cruce de México y República Checa en el Estadio Azteca. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo desde las 22 horas.