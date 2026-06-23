Así es el Miami Stadium, la sede donde jugará la Selección argentina en los 16avos del Mundial 2026
El Miami Stadium será la sede del partido de la Selección argentina en los 16avos del Mundial 2026. Cómo es, qué capacidad tiene y cuánto cuestan las entradas.
El Miami Stadium, conocido como Hard Rock Stadium, será la sede del partido de 16avos de final del Mundial 2026 que disputará la Selección argentina el 3 de julio. Allí, la Scaloneta enfrentará al segundo del Grupo H, un lugar que todavía se define entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Con capacidad para más de 65 mil espectadores, el estadio ubicado en Miami Gardens es una de las 16 sedes de la Copa del Mundo 2026 y recibirá, entre los siete encuentros que le fueron asignados, un cruce por 16avos de final, otro de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.
Cómo es el Miami Stadium, sede del Mundial 2026
El Miami Stadium es un estadio multipropósito situado en el estado de Florida y hogar de los Miami Dolphins de la NFL. A lo largo de su historia también fue escenario de grandes competencias internacionales, como seis Super Bowls, dos Series Mundiales de béisbol, el Miami Open de tenis y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
Gracias a su infraestructura y capacidad para 65.326 espectadores, fue elegido como una de las sedes más importantes del Mundial 2026.
Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Miami Stadium
El estadio fue elegido para albergar siete encuentros de la Copa del Mundo.
De los seleccionados ya se jugaron:
- Arabia Saudita vs. Uruguay | 15 de junio | Grupo H
- Uruguay vs. Cabo Verde | 21 de junio | Grupo H
En tanto, todavía restan jugarse:
- Escocia vs. Brasil | 24 de junio | Grupo C
- Colombia vs. Portugal | 27 de junio | Grupo K
- 1° del Grupo J vs. 2° del Grupo H | 3 de julio | 16avos de final
- Ganador del partido 91 vs. ganador del partido 92 | 11 de julio | Cuartos de final
- Perdedor del partido 101 vs. perdedor del partido 102 | 18 de julio | Partido por el tercer puesto
Entradas para ver a la Selección Argentina en Miami
De acuerdo con los valores publicados por FIFA, los tickets para el partido de 16avos de final en el Miami Stadium parten desde los 800 dólares, una cifra cercana a $1.250.000 tomando como referencia un dólar oficial de $1.480.
A partir de ese valor, el precio aumenta según la ubicación elegida dentro del estadio. Los sectores preferenciales y los paquetes hospitality elevan considerablemente el costo final, por lo que el ticket puede representar la mayor parte del presupuesto para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026.