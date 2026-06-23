Así es el Miami Stadium, la sede donde jugará la Selección argentina en los 16avos del Mundial 2026

El Miami Stadium será la sede del partido de la Selección argentina en los 16avos del Mundial 2026. Cómo es, qué capacidad tiene y cuánto cuestan las entradas.

El Miami Stadium será la sede del duelo de la Selección Argentina por 16avos de final.

El Miami Stadium, conocido como Hard Rock Stadium, será la sede del partido de 16avos de final del Mundial 2026 que disputará la Selección argentina el 3 de julio. Allí, la Scaloneta enfrentará al segundo del Grupo H, un lugar que todavía se define entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Con capacidad para más de 65 mil espectadores, el estadio ubicado en Miami Gardens es una de las 16 sedes de la Copa del Mundo 2026 y recibirá, entre los siete encuentros que le fueron asignados, un cruce por 16avos de final, otro de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

La Selección Argentina jugará los 16avos de final del Mundial 2026 en el Miami Stadium. Foto: Instagram / @afaseleccion. Cómo es el Miami Stadium, sede del Mundial 2026 El Miami Stadium es un estadio multipropósito situado en el estado de Florida y hogar de los Miami Dolphins de la NFL. A lo largo de su historia también fue escenario de grandes competencias internacionales, como seis Super Bowls, dos Series Mundiales de béisbol, el Miami Open de tenis y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

Gracias a su infraestructura y capacidad para 65.326 espectadores, fue elegido como una de las sedes más importantes del Mundial 2026.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Miami Stadium El estadio fue elegido para albergar siete encuentros de la Copa del Mundo.