La tajante decisión de Scaloni para el partido ante Jordania, 6 días antes de los dieciseisavos de final

Con la Selección argentina ya clasificada y con el primer lugar asegurado, Lionel Scaloni ya comienza a esbozar un posible once para enfrentar a Jordania.

La Selección argentina comenzó el Mundial 2026 de la mejor manera posible. Con un Lionel Messi impecable e implacable, ganó sus primeros dos partidos ante Argelia y Austria y llega a la última fecha con la clasificación y el primer puesto del Grupo J asegurados, sin importar lo que suceda en el duelo del sábado contra Jordania.

Esta situación le permite a Lionel Scaloni encarar la semana de preparación con mucha más tranquilidad, seguridad y una postura bien clara: cuidar a los titulares para los dieciseisavos de final, que los jugará el viernes 3 de julio, seis días después del cierre de la fase de grupos, y darles minutos a los que no jugaron o lo hicieron poco.

#SelecciónMayor Los dirigidos por Lionel Scaloni completaron hoy otra sesión de entrenamiento en el predio de @SportingKC.



Acá algunas imágenes de una hermosa mañana en #Kansas, ¿verdad? pic.twitter.com/VfKkrxRQsx — Selección Argentina (@Argentina) June 23, 2026 En ese sentido, el DT oriundo de Pujato, como adelantó en conferencia de prensa, tendría decidido hacer una rotación completa, o al menos casi. Solo habría dos dudas al respecto: Emiliano Martínez y Messi. En el caso del Dibu, es probable que busque resguardarlo para preservar su mano tras la fractura que sufrió (en tal caso, Gerónimo Rulli le ganaría la pulseada a Juan Musso para reemplazarlo). En cuanto a la Pulga, la decisión de si será titular o suplente probablemente pase por él, pero su alternativa es clara: Nicolás Paz.

Fuera de estas excepciones, el resto de los nombres cambiarían en su totalidad. Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico volverían tras dejar atrás sus respectivos sobrecarga y desgarro, aunque en ninguno de los dos casos completarían los 90 minutos. En la zaga central, Nicolás Otamendi iría por primera vez de arranque y Marcos Senesi tandría su estreno mundialista. En el medio tendrían sus oportunidades Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco. Y en ataque, por último, Julián Álvarez y Nicolás González sumarían sus primeras titularidades en este 2026.

El probable once alternativo de Argentina ante Jordania Pasando en limpio, el probable once sería entonces: Dibu Martínez o Rulli; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Palacios, Paredes, Barco; Messi o Nico Paz, Julián Álvarez y Nico González. Además, es muy probable que en algún momento ingresen otro jugadores como Giuliano Simeone y José "Flaco" López.