Marruecos se salvó del papelón ante Haití: ganó 4-2 un partido de locos y está en 16avos del Mundial

Haití abrió el partido con un gol de taco

¡HAITÍ HACE HISTORIA Y MARCÓ SU PRIMER GOL EN EL #MundialEnDSPORTS!Lenny Joseph, de taco, puso el 1-0 contra Marruecos.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aNbAI171uU — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Hakimi puso el 1-1 para Marruecos

¡EL CAPITÁN SE HIZO CARGO! ¡MARRUECOS CONSIGUIÓ EL EMPATE!



Hakimi encontró el rebote tras la atrapada de Placide y anotó el 1-1 contra Haití.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DJt7nbT8Wv — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Otro golazo de Haití: bombazo al ángulo para el 2-1

¡EL CAPITÁN SE HIZO CARGO! ¡MARRUECOS CONSIGUIÓ EL EMPATE!



Hakimi encontró el rebote tras la atrapada de Placide y anotó el 1-1 contra Haití.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DJt7nbT8Wv — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Marruecos volvió a encontrar el empate, esta vez en los pies de Saibari

¡MARRUECOS NO SE QUEDA ATRÁS Y MARCÓ EL 2-2!



Centro de Hakimi para Ismael Saibari que anotó el empate contra Haití.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CnsqjsIocw — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

El minuto a minuto de Marruecos - Haití

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