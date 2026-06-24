Marruecos se salvó del papelón ante Haití: ganó 4-2 un partido de locos y está en 16avos del Mundial
Marruecos estuvo dos veces en desventaja ante una selección que llegaba eliminada, pero reacción a tiempo y clasificó como escolta de Brasil en el Grupo C.
Haití abrió el partido con un gol de taco
Hakimi puso el 1-1 para Marruecos
Otro golazo de Haití: bombazo al ángulo para el 2-1
Marruecos volvió a encontrar el empate, esta vez en los pies de Saibari
El minuto a minuto de Marruecos - Haití
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