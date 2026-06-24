Con unos minutos de Neymar y goles de Vinicius y Cunha, Brasil goleó 3-0 a Escocia y se quedó con el Grupo C
Con doblete de Vinicius y uno de Matheus Cunha, Brasil venció sin despeinarse a Escocia y se clasificó primero. La otra gran noticia fue el debut de Neymar.
Brasil derrota 3-0 a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido determinante para el futuro de ambos seleccionados en la competencia. El conjunto sudamericano intentará sellar su clasificación como líder, mientras que los europeos están obligados a conseguir un resultado positivo para seguir con vida.
Brasil abrió el marcador en su primera llegada de riesgo, a los seis minutos, cuando el extremo Rayan presionó para robarle la pelota al defensor Scott McKenna en la salida y luego asistir a Vinicius Jr., que eludió al arquero Angus Gunn con mucha frialdad y puso el 1-0.
Vinicius definió con gran jerarquía para el 1-0
A los 19 minutos de la primera parte, Vinicius avanzó por el costado derecho y, cerrándose contra el área, intentó un remate con el borde externo del pie, que salió desviado por el poste derecho de Angus Gunn.
Antes de la media hora de juego, el delantero de Real Madrid fue a presionar a Jack Hendry, le robó la pelota y sentenció el segundo del elenco dirigido por Carlo Ancelotti. De todas maneras, desde el VAR llamaron al árbitro mexicano César Ramos, que fue a revisar la acción en la pantalla y determinó que un leve contacto del atacante era lo suficiente para considerarlo infracción y lo anuló.
El polémico gol anulado a Vinicius
De todas maneras, Vinicius tuvo revancha minutos más tarde. Poco antes del final de la primera mitad, Bruno Guimaraes tiró un centro al segundo palo, el arquero salió mal y el ex-Flamengo la empujó al arco de cabeza para, ahora sí, establecer su doblete.
Vinicius facturó el doblete con un cabezazo
Escocia tuvo su primer acercamiento de peligro a los tres minutos del complemento, mediante un centro desde la izquierda al punto del penal para el volante Scott McTominay, que definió por encima del travesaño.
A los seis minutos volvió a llegar Brasil, con un mano a mano por el costado izquierdo del frente de ataque de Vinicius, que esta vez no pudo superar el achique de Angus Gunn.
En 13 minutos del segundo tiempo, un nuevo remate de Matheus Cunha fue bloqueado y le quedó al mediocampista Lucas Paqueta, que se perfiló desde afuera del área y sacó un derechazo muy desviado.
Brasil pasó a golear a los 14 minutos de la segunda etapa, con un pase del mediocampista Casemiro para Bruno Guimaraes, que controló y eludió al borde del área para luego servirle el tanto a Cunha, que definió de primera y puso el 3-0.
Matheus Cunha firmó el tercero para Brasil
Cuatro minutos después, un tiro libre sobre el borde izquierdo del área de Ferguson buscaba el ángulo izquierdo del arquero Alisson Becker, que estaba bien posicionado y puso desviar hacia arriba. En 18 minutos, el guardameta voló sobre su poste derecho y volvió a salvar a la Verdeamarela, al detener el cabezazo de McTominay.
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