Con unos minutos de Neymar y goles de Vinicius y Cunha, Brasil goleó 3-0 a Escocia y se quedó con el Grupo C

Con doblete de Vinicius y uno de Matheus Cunha, Brasil venció sin despeinarse a Escocia y se clasificó primero. La otra gran noticia fue el debut de Neymar.

Tras un grosero error defensivo de Escocia, Vinicius marcó el 1-0 de Brasil y ya suma tres goles en el Mundial.

Momento histórico. A los 76' del encuentro entre Brasil y Escocia, Neymar ingresó por Matheus Cunha e hizo su debut en el Mundial.

El astro brasileño Neymar se lleva el balón entre McLean y Ferguson, de Escocia.

Brasil derrota 3-0 a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido determinante para el futuro de ambos seleccionados en la competencia. El conjunto sudamericano intentará sellar su clasificación como líder, mientras que los europeos están obligados a conseguir un resultado positivo para seguir con vida.

Brasil abrió el marcador en su primera llegada de riesgo, a los seis minutos, cuando el extremo Rayan presionó para robarle la pelota al defensor Scott McKenna en la salida y luego asistir a Vinicius Jr., que eludió al arquero Angus Gunn con mucha frialdad y puso el 1-0.

Vinicius definió con gran jerarquía para el 1-0 Vinicius Jr convirtió el 1-0 de Brasil Telefe A los 19 minutos de la primera parte, Vinicius avanzó por el costado derecho y, cerrándose contra el área, intentó un remate con el borde externo del pie, que salió desviado por el poste derecho de Angus Gunn.

Antes de la media hora de juego, el delantero de Real Madrid fue a presionar a Jack Hendry, le robó la pelota y sentenció el segundo del elenco dirigido por Carlo Ancelotti. De todas maneras, desde el VAR llamaron al árbitro mexicano César Ramos, que fue a revisar la acción en la pantalla y determinó que un leve contacto del atacante era lo suficiente para considerarlo infracción y lo anuló.

El polémico gol anulado a Vinicius ¡GOL DE BRASIL! Doblete de Vinicius aprovechando otro error defensivo y baila en la victoria parcial



Escocia 0-2 Brasil | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/r3eazY3qhB — telefe (@telefe) June 24, 2026 De todas maneras, Vinicius tuvo revancha minutos más tarde. Poco antes del final de la primera mitad, Bruno Guimaraes tiró un centro al segundo palo, el arquero salió mal y el ex-Flamengo la empujó al arco de cabeza para, ahora sí, establecer su doblete.