Tras perderse el debut, Neymar tampoco jugará el segundo partido del Mundial ante Haití

Pese a haberse entrenado con el equipo, Neymar seguirá sin jugar con la Selección de Brasil y crece la incertidumbre sobre cuándo podrá volver a las canchas.

Neymar llegó al Mundial 2026 entre algodones. Pese a que en los últimos años ha estado muy por debajo de su nivel y ha jugado muy poco debido a sus constantes lesiones, Carlo Ancelotti decidió convocarlo de todos modos para la Selección de Brasil, apostando a su indiscutible calidad y a su importancia como referente dentro del vestuario.

Pero, por lo pronto, las cuestiones físicas continúan alejándolo de las canchas. El 10 del Santos ya se ausentó del debut el pasado sábado, en el que la Verdeamaerla mostró un pobre imagen en el empate 1-1 contra Marruecos. Y si bien había esperanzas de que pudiera estar este viernes contra Haití, las mismas de evaporaron rápidamente.

Neymar sigue de baja en Brasil Pese a entrenarse con el equipo, Neymar seguirá sin jugar en el Mundial 2026. @CBF_Futebol Tras entrenarse de manera diferenciada desde la llegada a suelo norteamericano, el ex Bracelona y PSG comenzó trabajar a la par del grupo este miércoles y despertó la ilusión de poder verlo finalmente en cancha. Sin embargo, ese momento seguirá haciéndose esperar.

Este jueves, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar no viajará con el resto de la delegación a Filadelfia (ciudad en el que la Canarinha enfrentará mañana a Haití desde las 21.30) y se quedará en la concentración en Nueva Jersey para continuar la puesta a punto.

Lo bueno es que la lesión en su gemelo parece haber quedado atrás, y el cuerpo técnico de Ancelotti apuesta que Ney pueda sumar minutos en el duelo contra Escocia el próximo miércoles en Miami por la fecha 3 del Grupo C, en el que Brasil puede llegar a jugarse el primer puesto de la zona.