Los medios de Portugal fueron durísimos con Cristiano Ronaldo tras el decepcionante 1-1 ante Congo: "Apenas se lo veía"
La prensa portuguesa se mostró sorprendida, y la vez preocupada, por el empate de su selección en el debut mundialista. Ronaldo, el principal apuntado.
Portugal arrancó el Mundial 2026 con un inesperado paso en falso. El seleccionado luso igualó 1-1 frente a República Democrática del Congo en Houston, por la primera fecha del Grupo K, y dejó una imagen muy lejos de la esperada. Y claro, como era de imaginar, todas las miradas apuntaron a Cristiano Ronaldo.
El delantero de 41 años arrancó su sexta Copa del Mundo como titular, pero tuvo una actuación deslucida en un partido que, en los papeles, parecía mucho más accesible de lo que terminó siendo. Por este motivo, el Bicho terminó en el centro de las críticas de la prensa de su propio país.
Con Ronaldo bajo la lupa: así reaccionaron los medios de Portugal al empate con RD Congo
El diario A Bola fue uno de los más contundentes. "Cristiano perdona y Portugal titubea en el estreno", tituló en su portada, junto a una imagen del capitán lamentándose por una ocasión desperdiciada. En el desarrollo de su análisis, el periódico también cuestionó el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Roberto Martínez. Según su mirada, hubo demasiada pasividad en la acción que terminó con el empate de los congoleños (un cabezazo tras un córner en la última jugada del primer tiempo).
Otro de los medios que apuntó contra el máximo goleador de la historia del fútbol fue Record, que puso el foco en su reacción tras el pitazo final. "Con las manos en las caderas, permaneció allí solo durante unos segundos. Diogo Costa fue el primero en acercarse al capitán, seguido de Renato Veiga. Tras unos breves saludos a sus compañeros y a varios rivales, Ronaldo se dirigió inmediatamente a los vestuarios, seguido por algunos compañeros, mientras que otros jugadores de la selección nacional se encontraban en el otro extremo del campo. Al acercarse CR7, los aficionados en las gradas comenzaron a gritar y respondió con aplausos", describió dicho portal.
Las críticas no terminaron ahí. Tribuna Expresso también fue severo con el rendimiento del cinco veces ganador del Balón de Oro y, al analizar el desarrollo del partido, dejó una frase que sintetizó su escasa participación: “Cristiano se dejaba ver de vez en cuando, pero apenas se lo veía”.
En esa misma crónica, el diario recordó las pocas oportunidades que tuvo el Bicho para cambiar la historia. “El primer disparo de Cristiano fue torpe, no espectacular, pero fue un raro momento digno de aplauso de Portugal. Conceição volvió a romper la defensa congoleña, le pasó el balón a Ronaldo, y el disparo del capitán, esta vez perfectamente colocado, se fue desviado”. Así, el debut mundialista de Portugal dejó más dudas que certezas y una lluvia de cuestionamientos sobre el rendimiento de su principal emblema.
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