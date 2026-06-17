El sexto Mundial de Cristiano Ronaldo comenzó con muchas dudas

Cristiano Ronaldo escribió este miércoles un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial. A los 41 años, el capitán de Portugal disputó su sexta Copa del Mundo y se incorporó al reducido grupo de jugadores que alcanzaron esa cifra en la máxima competición de selecciones .

Desde Alemania 2006 hasta el Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, el delantero ha sido una presencia constante en la gran cita del fútbol. Máximo goleador histórico de Portugal y referente indiscutido de una generación que conquistó los primeros títulos de la selección, Cristiano llegó a esta edición con la ilusión de pelear por el único gran trofeo que aún falta en su palmarés.

Sin embargo, la jornada que debía estar marcada por la celebración de un nuevo récord terminó dejando sensaciones encontradas. Portugal no pasó del empate 1-1 frente a República Democrática del Congo y su principal figura tuvo una actuación muy por debajo de las expectativas.

En un Mundial en el que varias estrellas ya comenzaron a dejar su huella, Cristiano Ronaldo tenía la oportunidad de ser protagonista en el estreno de Portugal . Pero el delantero nunca logró encontrar espacios ni imponer su jerarquía frente a un rival que planteó un partido muy sólido desde el aspecto defensivo.

Cristiano Ronaldo alcanzó una marca reservada para muy pocos jugadores, aunque Portugal apenas empató en su estreno frente a RD Congo.

Las dudas alrededor de su figura habían crecido en las últimas semanas en Portugal , donde algunos sectores cuestionaban la continuidad de su titularidad bajo la conducción de Roberto Martínez. El debut no contribuyó a despejar esos interrogantes.

Aunque mantiene una notable capacidad goleadora y continúa siendo un referente dentro y fuera del campo, el encuentro ante RD Congo volvió a instalar el debate sobre cuánto puede influir el veterano atacante en una selección que aspira a llegar lejos en el torneo.

Portugal se desinfló tras un inicio prometedor

El conjunto portugués comenzó de la mejor manera. Apenas a los seis minutos, Joao Neves conectó de cabeza un centro de Pedro Neto y puso el 1-0 para los europeos, que durante el arranque parecían tener el partido bajo control.

Neves puso el 1-0 de Portugal ante RD Congo

Sin embargo, con el paso de los minutos el equipo perdió intensidad y dejó de generar peligro. La circulación se volvió lenta, faltó profundidad y RD Congo encontró la forma de equilibrar el desarrollo.

La igualdad llegó justo antes del descanso. Yoane Wissa aprovechó un centro desde la izquierda y marcó el 1-1 de cabeza, un gol que modificó por completo el panorama del encuentro y fortaleció la confianza del seleccionado africano.

Cristiano Ronaldo y un debut para el olvido

Cristiano Ronaldo tuvo escasa participación y nunca logró convertirse en la referencia ofensiva que Portugal necesitaba. Bien controlado por la defensa congoleña, pasó largos tramos del partido sin entrar en contacto con el juego.

Sus mejores oportunidades llegaron en la segunda mitad. Francisco Conceição generó dos acciones claras con envíos rasantes al área, pero el delantero portugués no consiguió definir con precisión en ninguna de ellas.

Incluso RD Congo estuvo más cerca de quedarse con la victoria cuando Cedric Bakambu estrelló un remate en el poste en el complemento. Portugal terminó rescatando un empate que dejó más preocupaciones que certezas.

Así, el sexto Mundial de Cristiano Ronaldo comenzó con una marca histórica para su carrera, pero también con una actuación discreta y muchas dudas sobre el nivel que podrá ofrecer en el que seguramente sea el último gran desafío internacional de su trayectoria.

Cristiano Ronaldo no pudo guiar a Portugal a la victoria en el debut. EFE

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