Otra decepción en el Mundial: Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo, falló en su estreno ante RD Congo
El conjunto luso dejó dudas en su estreno y volvió a evidenciar dificultades para imponer su jerarquía en una cita grande.
Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo frustró este miércoles a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo con un empate (1-1) en su estreno en el Mundial 2026.
El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.