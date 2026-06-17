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Otra decepción en el Mundial: Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo, falló en su estreno ante RD Congo

El conjunto luso dejó dudas en su estreno y volvió a evidenciar dificultades para imponer su jerarquía en una cita grande.

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Cristiano Ronaldo durante el debut de Portugal en el Mundial.&nbsp;

Cristiano Ronaldo durante el debut de Portugal en el Mundial. 

EFE

Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo frustró este miércoles a la selección de Portugal y a Cristiano Ronaldo con un empate (1-1) en su estreno en el Mundial 2026.

El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.

Neves puso el 1-0 de Portugal ante RD Congo

Neves puso el 1-0 de Portugal ante RD Congo

RD Congo se puso 1 a 1 con este gol de Wissa

Wissa puso el 1 a 1 para Congo ante Portugal

El minuto a minuto del Portugal- República Democrática del Congo

Portugal tardó solo 6 minutos en marcar su primer gol en el Mundial 2026.

Portugal tardó solo 6 minutos en marcar su primer gol en el Mundial 2026.

Portugal y Congo empatan 1-1 al término del primer tiempo.

Portugal y Congo empatan 1-1 al término del primer tiempo.

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