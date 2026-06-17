Los lapidarios memes que liquidaron a Cristiano Ronaldo tras el 1-1 de Portugal ante Congo

Portugal protagonizó una de las sorpresas de la primera fecha del Mundial 2026 al empatar 1-1 frente a República Democrática del Congo. El resultado ya generó ruido por sí solo, pero las redes sociales encontraron rápidamente a su principal apuntado: Cristiano Ronaldo. El capitán portugués tuvo una actuación discreta y quedó en el centro de las bromas después de una jornada en la que Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland habían brillado con actuaciones determinantes.