El tremendo elogio de Ronaldo Nazário a Messi después de igualar el récord de Klose en los Mundiales

Leo Messi sigue acumulando elogios en cada rincón del planeta. Ahora fue Ronaldo Nazario quien se deshizo en palabras de admiración para el capitán argentino.

Hace un año, en julio de 2025, el Fenómeno Ronaldo había vaticinado que Messi tendría una gran actuación en su última Copa del Mundo.

La noche perfecta de Lionel Messi en Kansas City no solo provocó la ovación de los hinchas argentinos. También generó la admiración de una de las máximas leyendas de la historia. Tras el triplete del rosarino en el 3-0 ante Argelia, Ronaldo Nazario se rindió ante el capitán de la Selección argentina y dejó una contundente reflexión sobre su legado.

Con sus tres goles en el debut del Mundial 2026, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del certamen. Además, superó los 15 goles que había marcado el propio Ronaldo en sus cuatro participaciones mundialistas, una marca que durante años pareció inalcanzable.

Lejos de cualquier comparación incómoda, el Fenómeno eligió celebrar la magnitud de lo realizado por el argentino. "Cada vez que pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante", expresó el exdelantero brasileño, campeón del mundo en 1994 y 2002 y considerado uno de los mejores atacantes de todos los tiempos.

Ronaldo se rindió ante el capitán argentino con una frase que recorre el mundo Archivo y Conmebol Pero sus elogios no terminaron ahí. Ronaldo fue todavía más allá y se sumó al debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia. “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, afirmó.

La devolución de Messi no tardó en llegar. Tras recibir el premio al mejor jugador del partido, el capitán argentino valoró las palabras del brasileño y también le dedicó un reconocimiento. “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes. No está primero solo por una estadística. Fue un jugador impresionante”, expresó.