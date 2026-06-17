El tremendo elogio de Ronaldo Nazário a Messi después de igualar el récord de Klose en los Mundiales
Leo Messi sigue acumulando elogios en cada rincón del planeta. Ahora fue Ronaldo Nazario quien se deshizo en palabras de admiración para el capitán argentino.
La noche perfecta de Lionel Messi en Kansas City no solo provocó la ovación de los hinchas argentinos. También generó la admiración de una de las máximas leyendas de la historia. Tras el triplete del rosarino en el 3-0 ante Argelia, Ronaldo Nazario se rindió ante el capitán de la Selección argentina y dejó una contundente reflexión sobre su legado.
Con sus tres goles en el debut del Mundial 2026, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del certamen. Además, superó los 15 goles que había marcado el propio Ronaldo en sus cuatro participaciones mundialistas, una marca que durante años pareció inalcanzable.
Lejos de cualquier comparación incómoda, el Fenómeno eligió celebrar la magnitud de lo realizado por el argentino. "Cada vez que pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante", expresó el exdelantero brasileño, campeón del mundo en 1994 y 2002 y considerado uno de los mejores atacantes de todos los tiempos.
Ronaldo se rindió ante el capitán argentino con una frase que recorre el mundo
Pero sus elogios no terminaron ahí. Ronaldo fue todavía más allá y se sumó al debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia. “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, afirmó.
La devolución de Messi no tardó en llegar. Tras recibir el premio al mejor jugador del partido, el capitán argentino valoró las palabras del brasileño y también le dedicó un reconocimiento. “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes. No está primero solo por una estadística. Fue un jugador impresionante”, expresó.
Messi marcó a Ronaldo Nazario como "uno de los más grandes"
A los 38 años, Messi sigue rompiendo récords y ampliando una leyenda que parece no tener límites. Esta vez, incluso una figura histórica de Brasil terminó rindiéndose ante una actuación que ya quedó grabada entre las más memorables de los Mundiales.