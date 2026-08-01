Facundo Colidio es pretendido por un grande de Brasil: la primera oferta y cuánto pide River por su pase

Desde el fútbol brasileño vienen a la carga por Facundo Colidio y la dirigencia de River no ve con malos ojos una posible venta. Eso sí, el club pretende una cifra considerable.

El mercado de pases no da respiro en un River que atraviesa semanas oscuras. Mientras Eduardo Coudet trabaja para salir de la crisis futbolística, desde el fútbol brasileño posaron los ojos en Facundo Colidio: Vasco de Gama mostró interés y ya presentó una primera oferta para intentar llevárselo.

Vasco da Gama, a la carga por Colidio: la respuesta de River a la primera oferta El club carioca ofreció US$ 4.000.000 por la mitad del pase del delantero, una propuesta que no convenció y está bastante lejos de lo que pretenden en Núñez. La respuesta fue inmediata: el Millonario está dispuesto a escuchar ofertas, pero sólo si se acercan al número que fijó la dirigencia: US$ 9.000.000 por el 90% del pase.

Si bien Colidio arrancó el semestre entre los titulares, la llegada de Ángel Correa lo desplazó y todo parece indicar que comenzará a perder cada vez más terreno en el equipo del Chacho. Además, una salida también serviría para descomprimir la masa salarial y, por qué no, abrir espacio de cara a posibles movimientos de último momento.

Colidio interesa en Vasco da Gama, que ya elevó una oferta. Los números muestran un aporte interesante, aunque lejos de ser determinante. En lo que va de 2026, el ex Tigre e Inter disputó 23 partidos, convirtió cinco goles (dos a Belgrano -uno en la final del Apertura-, además de Racing, Aldosivi y Rosario Central) y repartió tres asistencias.